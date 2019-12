Energieverbruik koelkasten

Hoe hou je het verbruik van je koelkast laag? Behalve dat je de zuinigste koelkast kunt kopen, zijn er ook manieren waarop je zelf energie kunt besparen. Tips voor een laag energieverbruik van je koelkast:

Grootte koelkast

Koop een koelkast die bij je past. Een koelkast die te groot voor je is, slurpt onnodig veel energie. Vertel in de winkel, als je een koelkast gaat kopen, hoe groot je gezin is en hoe vaak je boodschappen doet. Zo koop je een koelkast die qua energiegebruik bij je past. Bekijk meer kooptips voor koelkasten.

Ruimte koelkast

Zorg dat er genoeg ruimte om de koelkast zit, zodat deze goed kan ventileren. Kijk in de handleiding wat de fabrikant aanraadt. Als een koelkast goed kan ventileren is dat goed voor het energiegebruik van de koelkast.

Temperatuur koelkast

Zet de koelkast op de koelste plaats in de keuken, dus niet naast het raam of naast de oven. Lees meer over de juiste koelkasttemperatuur.

Geen warme drankjes

Zet geen warme drankjes of warm eten in de koelkast. Dan gaat het verbruik van de koelkast omhoog. Laat het eerst buiten de koelkast even afkoelen. Bekijk hier hoe je het beste eten in de koelkast kunt bewaren.

Deur koelkast

Als de deur vaak en lang open gaat, is het verbruik van de koelkast groot. Doe de deur alleen open als dit nodig is en leg eten en drinken zo weg dat je het snel kun pakken en niet onnodig lang hoeft te zoeken.

Binnentemperatuur koelkast

De ideale temperatuur van het koeldeel is 3ºC-4ºC. Bij een lagere temperatuur gaat het energieverbruik van de koelkast omhoog. Je kunt de temperatuur opmeten door een thermometer in een glas water in de koelkast te zetten. Bekijk meer over koelkasttemperaturen.

Bekijk ook wat de zuinigste koelvrieskasten zijn, en hoeveel energie ze verbruiken.

