Mooie laptops getest - opvallende resultaten

Test mooie laptops

We testen 2x per maand laptops. Deze keer lag de focus op mooie of luxe laptops. Ze kosten over het algemeen meer dan 1000 euro, maar er zijn ook enkele die wat betaalbaarder zijn. En uit onze test blijkt dat die laptops niet onder doen voor de duurdere.

Tabel

Hieronder staan de 11 luxe laptops op een rij. Met uitgelicht de prijs, de opstarttijd vanuit uitgeschakelde stand en de accutijd bij minimale belasting.

Opvallendheden

Het valt vooral op dat de Dell XPS 15 veel trager opstart dan de rest, dat komt omdat hij als enige niet is voorzien van een SSD . Naar de prijs kijkende is het een vreemde keuze van Dell. Maar nadat de XPS 15 klaar is met starten werkt het apparaat vlot en hij heeft wel meer opslagruimte dan de rest, 1000 GB .

De Dell XPS 13 heeft een enorm lange accuduur bij minimale belasting. Pas na 15 uur en 25 minuten gaat hij oud. De duurste laptops van Apple steken hier schril bij af, de 15,4" MacBook Pro's gingen leeg na 4 uur en 30 minuten.

De Acer Swifts doen het beter dan hun relatief lage prijs doet vermoeden. De Swift 3 modellen zijn de snelst startende laptops uit de laatste test, met een opstarttijd die ligt onder de 10 seconden. Ook behoren ze tot de kopgroep als het gaat om het behaalde eindoordeel.

De eindoordelen van de luxe laptops liggen tussen de 6,2 en de 7,7. De beste komt net te kort voor een beste uit de test predicaat, daarvoor is minimaal een 7,8 nodig. Als het om de prijs-kwaliteitsverhouding gaat dan stellen vooral de recent geteste Apple laptops teleur.

Ben je lid? Log dan in voor de details en bezoek de vergelijker laptops.

Ook getest: Lenovo Yoga Book

In totaal hebben we eind maart 21 laptops getest. Naast de bovenstaande luxe laptops zijn hebben we nog een aantal laptops getest met een prijs die ligt tussen de €250 en €600 euro. Daar zit één erg bijzondere tussen, dat is de Lenovo Yoga Book die we eerder tegen kwamen tijdens elektronicabeurs IFA 2016. Jammer genoeg presteerde vooral de Yoga Book slechter in onze test dan gehoopt. Het eindoordeel ligt net boven de 5,5. Als laptop doet hij het niet zo goed, maar eerder bleek uit onze test tablets dat de Yoga Book als tablet wel goed voor de dag komt.

