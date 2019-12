Laptops zijn er in allerlei soorten en maten. Veel soorten laptops zijn afgestemd op een bepaald type gebruiker. Kies jij voor een ultraportable of een hybride laptop met aanraakscherm en toetsenbord?

De meeste soorten laptops zijn snel genoeg om alle gangbare programma's te draaien. Benieuwd welke laptop het beste bij jou past? Lees dan meer over het gebruik van je laptop.

Ultraportables

Deze modellen hebben meestal een kleinere beeldschermdiagonaal van 14 inch of minder. Met name 13,3 en 12,1 inch komen veel voor. Ultraportables wegen minder dan 2 kilo en zijn relatief duur. De prestaties zijn wat minder goed dan die van grotere modellen. Maar daar staat een lager gewicht en meestal een betere accuduur tegenover.

Multimedialaptops

Multimedialaptops hebben redelijke tot zeer goede prestaties waardoor ze geschikt zijn voor gangbare toepassingen. Ze wegen ongeveer 2,5 kilo en hebben een beeldschermdiagonaal van 15,6 inch met 1920x1080 of 1920x1200 pixels. Deze modellen zijn ideaal voor tv kijken op je laptop. Over het algemeen geldt: duurdere modellen zijn sneller.

2-in-1-laptops

Sommige soorten laptops hebben een aanraakscherm. Deze modellen worden ook wel convertible of hybride genoemd. Convertibles zijn in te delen in 2 soorten:

Met een vast toetsenbord dat je wegklapt of wegdraait. Met een los toetsenbord dat je aan het scherm klikt. Deze lijken meer op tablets.

Alle convertibles in onze test hebben een redelijk klein formaat (10 tot 13 inch) en een aanraakscherm met Windows als besturingssysteem. Qua prestaties zijn de convertibles met vaste schermen te vergelijken met laptops. Wel zijn ze door de beeldschermconstructie vaak wat duurder (vanaf €700).

Bij alle laptops met een los toetsenbord zitten de belangrijke onderdelen achter het scherm in plaats van onder het (afneembare) toetsenbord. Soms zit in het toetsenbord een tweede accu en/of een extra harde schijf. Door de beperkte ruimte voor onderdelen zijn deze apparaten wat minder krachtig. Koop een versie met genoeg opslagruimte. Het besturingssysteem en de geïnstalleerde apps nemen al minstens 16 GB in beslag. Daarom raden we modellen met 32 GB opslagruimte niet aan, tenzij je het apparaat alleen gebruikt om te internetten.

Vergelijk zelf laptops in de vergelijker.

Lichtgewicht laptops

Handzame, lichtgewicht laptops zijn in 2 in categorieën in te delen. Compacte laptops met een lage prijs en luxe en snelle 'thin & light'-laptops, waarvan de prijzen pas beginnen bij zo'n €800.

Compact en goedkoop

De allergoedkoopste lichtgewicht laptops (lichter dan 1,5 kg) hebben meestal een scherm van 10 tot 13 inch en een prijskaartje van €200 tot €300. Bij sommige exemplaren kun je het toetsenbord omklappen of er helemaal af halen, zodat je ze ook als tablet kunt gebruiken. Het klinkt leuk, maar de praktijk is anders. Ze hebben met 2 GB te weinig werkgeheugen, een trage processor en bovendien erg weinig opslag. Deze laptops hebben een trage processor en te weinig werkgeheugen. Ons advies is dan ook: vermijd deze laptops zoveel mogelijk. Wil je toch een goedkope laptop aanschaffen lees dan onze tips over het aanschaffen van een goedkope laptop.

Licht, dun en duur

Wie een lichte laptop zoekt met wat meer pit, heeft aan de prestaties van een goedkope laptop niet genoeg. In dat geval kom je al snel uit in een hoger prijssegment, bij de zogenaamde ‘thin & light’ laptops. Denk van te voren dus goed na of je de extra prestaties nodig hebt. Meer over lichtgewicht laptops.

Geef je de voorkeur aan het besturingssysteem van Apple, Mac OS? Kies dan voor de Macbook Air of de nieuwste Macbook.

Benieuwd naar de beste laptops? Bekijk de laatste testresultaten of vergelijk zelf laptops in de vergelijker.