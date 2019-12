Windows 10 Family Safety

Eerste indruk|Family Safety, geïntegreerd in Windows 10, moet kinderen beschermen bij het internetten. Het slaagt daar redelijk goed in dankzij interessante filters en een instelbare maximale computertijd per dag. Het kind wordt érg goed in de gaten gehouden. Misschien wel iets te goed.

Conclusie

Family Safety van Windows 10 helpt internet op de gezins-pc en Windowstablet te filteren, zodat het geschikter wordt voor kinderen. Ook laat het een maximale 'schermtijd' per dag instellen zodat de kids niet teveel computeren. Maar het beveiligingsprogramma meldt het kind (of de puber) niet dat het de ouders doorlopend vertelt welke webpagina's hij allemaal bezoekt. Dit sluit niet goed aan bij de Nederlandse opvoedcultuur.

Andere beschermingsmogelijkheden zijn minder omstreden. Zo kunnen ouders van jonge kinderen in Family Safety gemakkelijk regelen dat hun kroost met de pc alleen bepaalde websites kan bezoeken. Een belangrijke beperking van Family Safety is dat het niet werkt op de meeste smartphones en tablets (waar kinderen juist vaak mee internetten). Alleen tablets met Windows 10 ondersteunen het.

Installeren

Family Safety is in Windows 10 een geïntegreerd onderdeel van het besturingssysteem geworden. Uitgangspunt is dat jij je bent aangemeld bij Windows 10 met een Microsoft-account. Heb je nog geen account, dan kun je alsnog een Microsoft account aanmaken.

Installatie op een Windows 10-pc gaat zo:

Ga naar 'Start', selecteer vervolgens 'Instellingen' > 'Accounts' > 'Gezin en andere gebruikers'. Selecteer 'Een gezinslid toevoegen'. Selecteer 'Een kind toevoegen' of 'Een volwassene toevoegen'. Typ het e-mailadres van het kind dat je wilt uitnodigen om aan het systeem deel te nemen. Als hij nog geen e-mailadres heeft (bij een Microsoftdienst als Outlook.com, Hotmail of Live), klik je op 'De persoon die ik wil uitnodigen heeft geen e-mailadres' en je volgt de aanwijzingen voor het instellen van een nieuw account. Dat is wel een nadeel: elk kind en elke (andere) volwassene die je toevoegt aan het systeem, moet op de pc inloggen met een Microsoft-account. Nadat het kind de uitnodiging in de e-mail heeft geaccepteerd, vraag je hem zich bij Windows 10 aan te melden met hetzelfde e-mailadres als waarnaar je de uitnodiging hebt verstuurd.

Cryptisch

De tekst in de uitnodigingsmail aan het kind is nogal cryptisch: 'Wanneer u accepteert, kunnen de volwassenen in uw gezin voor uw veiligheid op internet zorgen, terwijl u de vrijheid hebt om ontdekken en dingen zelf te doen'. Bij het in gebruik nemen van het kinderaccount krijgt het kind geen enkele waarschuwing dat het systeem álle internethandelingen aan de ouders mailt.

Als je als ouder je kind al zo compleet wilt gaan controleren, is het verstandig je kind dit zelf van tevoren te melden, de software doet dit dus niet voor je (zie afbeelding). Of wil je daadwerkelijk je kind 'betrappen' op het bezoeken van 'foute' websites of gevoelige kwesties met hem bespreken aan de hand van zijn googlezoektochten? Je schaadt daarmee juist het vertrouwen van je kinderen om 'de vrijheid te hebben om te ontdekken en dingen zelf te doen'.

Beheerpagina van de ouders

Ouders krijgen heldere informatie op hun beheerpagina op account.microsoft.com/family (ook bereikbaar via 'Start' > 'Instellingen' > 'Accounts' > 'Gezin en andere gebruikers' > 'Gezinsinstellingen beheren').

Je stelt de filters in per kind en je bekijkt zijn activiteiten:

Bij het onderdeel 'Recente activiteiten' gaat het om welke websites, apps en games het kind heeft gebruikt en ook hoeveel tijd hij op de Windows 10 apparaten (waar hij op is ingelogd) heeft doorgebracht. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt en 1x per week gemaild aan de volwassenen in het gezin. Het compleet monitoren van je kind staat standaard ingeschakeld, maar kan ook worden uitgezet.

Bij 'Browsen op het web' stel je welke websites wel mogen worden bezocht en welke niet.

Je kunt ook erotische inhoud automatisch laten blokkeren.

InPrivate-browsen (privémodus) blokkeren.

Bing Veilig zoeken inschakelen.

Microsoft belooft dat je binnenkort bij dit onderdeel kunt instellen dat het kind geen enkele site mag bezoeken behalve de websites die je zelf hebt opgegeven.

Bij 'Apps en games' kun je beperken welke apps en games je kind uit de Windows Store kan downloaden. Daarnaast kun je voor elke eerder geblokkeerde app of game de blokkering opheffen.

Bij 'Schermtijd' kun je de maximale tijd instellen die ze per dag mogen besteden op ieder Windows apparaat waarop ze inloggen.

Lees ook:

Wat is Windows 10 Family Safety?

Kinderen zonder begeleiding laten internetten: veel ouders hebben er moeite mee. Wie weet bij welke websites ze terecht komen? Maar je kunt niet de hele tijd samen met je kind internetten. 'Parental control software' zoals Windows 10 Family Safety kan hierbij misschien nuttig zijn.

Je beperkt internet op de pc tot een maximaal aantal minuten per dag en/of uiterste tijdstip.

Je laat door software automatisch websites blokkeren die schadelijk kunnen zijn voor kinderen (met seks, geweld).

Je kunt instellen dat alleen bepaalde sites kunnen worden bezocht door het kind (bijvoorbeeld de site van Sesamstraat).

Je kunt een globale of gedetailleerde rapportage opvragen van wat je kind doet op internet.

Je kunt online-aankopen door het kind beperken of helemaal verhinderen.

Ouderlijk toezicht in Mac OS X

Er zijn talloze parental control programma's maar het zit ook als 'ouderlijk toezicht' ingebakken in de besturingssystemen van pc's. In Windows 7 en 8 heet het Family Safety. Ook de Apple Mac heeft al een tijdje 'Ouderlijk toezicht' met uitgebreide kinderfilters voor de computer. Je vindt dit onderdeel in de systeemvoorkeuren.

Family Safety in Windows 10

Family Safety is sinds Windows 10 een geïntegreerd onderdeel van het besturingssysteem en heeft meer mogelijkheden gekregen.