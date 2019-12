Windows 10S upgrade niet altijd gratis - update februari 2018

Nieuws|Heb je een laptop met Windows 10S gekocht? 10S is een uitgeklede versie van Windows 10. De gebruikers krijgen tot eind maart 2018 een gratis upgrade naar het volwaardige Windows 10. Ten minste, dat dachten we. Nu blijkt dat een upgrade naar Windows 10 Pro je toch geld kan kosten.

Update 9 februari 2018

Microsoft Nederland heeft laten weten dat alle huidige Windows 10S-gebruikers (ongeacht de aanschafprijs van de laptop) gratis kunnen overstappen naar Windows 10 Pro. Er zijn dus geen verborgen kosten meer voor mensen die willen upgraden en het is niet meer nodig om van tevoren goed te controleren of een volledige versie van Windows wordt meegeleverd met je computer.

Maar let op! Het geldt alleen voor de huidige gebruikers en nu beschikbare Windows 10S-apparaten. Over eventuele toekomstige apparaten met Windows 10S wil Microsoft Nederland geen uitspraken doen.

Windows 10S

Eerder dit jaar introduceerde Microsoft Windows 10S, een uitgeklede versie van Windows 10. Dit besturingssysteem is voor programma's afhankelijk van de Windows Store. De eerste laptop met Windows 10S was Microsoft's eigen Surface Laptop, waar we eerder een productreview en tests van hebben gepubliceerd.

In de review concludeerden we dat Windows 10S nog te veel beperkingen kent en dat het besturingssysteem vooral geschikt lijkt voor het onderwijs. Gelukkig is gratis upgraden naar een volledige versie van Windows (Pro) mogelijk tot eind maart 2018. Tenminste, dat dachten we.

Upgrade kost geld

Elke 2 weken testen we laptops. Over 2 weken publiceren we onder andere de testresultaten van de Acer Aspire ES1-132-C2JZ, die we halverwege oktober 2017 voor €259 hebben gekocht bij Coolblue. Dat is behoorlijk goedkoop voor een laptop, maar hij is voorzien van Windows 10S. Uit onze eerste ervaringen met de laptop bleek dat je niet gratis kunt upgraden naar Windows 10 Pro. Dat is opmerkelijk vanwege de eerdere berichten dat het gratis zou zijn.

Reactie Microsoft Nederland

We hebben Microsoft om uitleg gevraagd. Een woordvoerder meldt dat de upgrade geld kost voor producten onder de $800. De grens in euro's is vreemd genoeg nog niet bekend bij Microsoft Nederland. Duurdere computers kunnen gratis upgraden tot eind maart 2018. Vanaf april kost de upgrade waarschijnlijk €75.

Toch goedkoper

Een kleine pleister op de wonde voor sommige kopers: we konden de Acer uit onze test met 50% korting upgraden. De communicatie over de prijs van de upgrade is onduidelijk. Hoe weet je hoeveel de upgrade voor jou kost?

Ons advies

De Acer Aspire ES1-132-C2JZ lijkt goedkoop en is dat ook als je tevreden bent met Windows 10S. Wil je de Pro-versie, dan komen er extra kosten bij voor een upgrade. De totale prijs van de laptop inclusief besturingssyteem stijgt dan van €259 naar €296,50. De stijging is al fors, maar als een upgrade zonder korting wordt toegepast stijgt de prijs zelfs naar €334. Het loont dus om bij de aanschaf van een laptop goed te controleren of een volledige versie van Windows wordt meegeleverd.

