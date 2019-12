App-machtigingen & privacy in Android

Wie een nieuwe app installeert, wordt direct gevraagd toegang te geven tot allerlei persoonlijke informatie op de telefoon. Het is lang niet altijd duidelijk waar je precies toestemming voor geeft. We leggen je uit wat de app-machtigingen betekenen.

We beschrijven alle rechtengroepen zoals je die in Android 6 en hoger kunt vinden. Daarbij zie je specifieke rechten waar een app om kan vragen.

Apps willen lang niet al deze rechten hebben, vaak is het maar een selectie van wat je hieronder ziet. En dat een app een bepaalde machtiging heeft, wil nog niet zeggen dat hij deze (verkeerd) gebruikt. Vraag je toch bij elke machtiging af of het wel logisch is dat de app deze heeft.Is dat niet het geval, zet de machtiging dan uit.

Agenda

Deze groep hoor je vooral aan te treffen bij agenda-apps en apps die op een logische manier gebruikmaken van je agenda.

Onder deze groep vallen:

agenda-afspraken en vertrouwelijke informatie lezen

agenda-afspraken toevoegen of wijzigen en e-mails versturen zonder kennis van de eigenaar

Camera

Vooral apps voor social media hebben deze rechten nodig, zodat je foto's en video's kunt delen. Maar bijvoorbeeld ook een zaklamp-app wil toegang tot je camera om de cameralamp op je telefoon te kunnen gebruiken.

In deze groep kom je tegen:

foto's en video's maken: deze functie zie je bijvoorbeeld bij WhatsApp. Je kunt in de app direct een foto maken en versturen.

video opnemen

Contacten

Voor chat-apps is het logisch om toegang tot je contacten te hebben, maar een nieuws-app heeft deze toegang helemaal niet nodig. En kwaadwillende apps kunnen informatie over je contacten opslaan en delen met anderen, zonder dat je het weet.

Bij deze groep horen:

je contacten lezen

je contacten aanpassen

Identiteit

De app kan hiermee gebruikmaken van de accountgegevens op je telefoon en ze toevoegen of wijzigen. Logisch voor een app als Twitter die je account moet kunnen vinden. Of je installeert een app waarvoor je een account moet aanmaken. Maar ook de gegevens die jouw identiteit bepalen kunnen gebruikt worden. 'Slechte apps' kunnen deze info delen met derden zonder dat je het weet.

Deze groep omvat:

accounts zoeken op het apparaat

je eigen contactkaart lezen, dus je naam en contactgegevens

je eigen contactkaart aanpassen

accounts toevoegen of verwijderen: voor als je een app installeert waarvoor je een account moet aanmaken.

Informatie over apparaat-ID en oproepen

Met deze rechtengroep kan de app het volgende achterhalen:

je telefoonnummer

of je aan het bellen bent en met welk nummer

informatie over de identiteit van je telefoon zoals het serienummer

Lichaamssensoren

De app kan gebruikmaken van de data van gekoppelde lichaamssensoren, zoals een hartslagmeter. De machtiging geeft de app toegang tot informatie van de sensoren.

Locatie

Hiermee kan de app je locatie bepalen en gebruiken.

Er zijn 2 manieren:

geschatte locatie gebaseerd op de netwerkmast die je op dat moment gebruikt: dit gebruikt de app vooral om te zien waar zijn gebruikers zich bevinden.

precieze locatie gebaseerd op de netwerkmast in combinatie met gps: dit is nodig voor bijvoorbeeld navigatieapps, daarvoor heeft de app je exacte locatie nodig.

Microfoon

Met deze rechten kan de app geluidsopnamen maken. Denk weer aan Whatsapp waarmee je direct in de app audioberichtjes kunt opnemen en delen.

Opslagruimte

De app kan gebruikmaken van bestanden of gegevens die op je telefoon zijn opgeslagen. Apps hebben deze rechten nodig zodat je ze kunt downloaden en installeren.

Onder deze groep vind je:

de inhoud lezen van je usb-opslag (de sd-kaart)

de inhoud van je usb-opslag aanpassen of verwijderen

Sms

Hiermee kan een app de sms-functie van je telefoon gebruiken.

De rechtengroep sms omvat:

sms ontvangen

sms lezen

afbeeldings- of videobericht ontvangen

sms bewerken

sms verzenden: vooral hierbij is het de moeite waard om te controleren of het logisch is dat de app dit kan. Als een app automatisch sms'jes kan verzenden, dan moet je er wel voor betalen.

Telefoon

Een app kan gebruikmaken van de belfunctie en de oproepgeschiedenis.

Je ziet hier:

rechtstreeks naar telefoonnummers bellen: zo kun je bijvoorbeeld direct vanuit een webwinkel-app de klachtenservice bellen. Dat is gewoon een telefoontje, dus je moet ervoor betalen.

naar een gesprekkenlijst schrijven, bijvoorbeeld de oproepgeschiedenis.

gesprekkenlijst lezen: dus wie je wanneer gebeld hebt.

de telefoonstatus wijzigen, zodat andere toepassingen op je telefoon weten dat je aan het bellen bent.

telefoongesprekken voeren zonder jouw toedoen: ga vooral na of deze machtiging logisch is voor de app. Voor de telefoongesprekken die de app voert, moet je betalen.

