App-machtigingen uitschakelen

De apps op je smartphone hebben toegang nodig tot informatie op je telefoon. Meestal om goed te kunnen functioneren, maar soms willen ze meer van je weten dan nodig. Vanaf Android 6 kun je zelf bepalen waar je je apps toegang toe geeft. Ook in iOS is dit al langer mogelijk. We leggen je uit waar je de app-machtigingen vindt op je telefoon. En hoe je ze in- en uitschakelt.

Heb je een Android telefoon? Kijk dan eerst welke versie van het besturingssysteem je hebt. Kijk bij Instellingen -> Over de telefoon of Toestelinfo of volg het stappenplan.

Android 6.0 en hoger

Vanaf Android 6 heb je meer controle over je privacy, onder andere doordat je de machtigingen van apps zelf kunt beheren. Voordat je een app installeert kun je al bekijken om welke machtigingen de app gaat vragen. Deze informatie vind je in de Google Play Store. Scroll helemaal naar beneden en kijk bij 'Informatie over rechten'. Je kunt hier nog geen keuzes maken, pas na het installeren kun je de machtigingen aanpassen.

Dat kan op 2 manieren:

1. Machtigingen per app

Ga naar Instellingen -> Apps en tik op een app. Tik op het kopje machtigingen. Daar zie je de zogenoemde rechtengroepen die aan- en uitstaan. Tik rechtsboven op de puntjes en kies 'Alle rechten'. Dan zie je ook welke rechten er onder de groepen vallen. Jammer genoeg kun je alleen een hele groep in- of uitschakelen, en niet de specifieke rechten die bij de groep horen.

2. Apps per rechtengroep

Ga weer naar Instellingen -> Apps en tik op het tandwieltje rechtsboven. Kies voor App-machtigingen. Tik op een rechtengroep en je ziet aan welke apps de rechten zijn verleend. Je kunt hier een rechtengroep in en uitschakelen. Onhandig is wel dat je hier geen verdere informatie vindt over de specifieke rechten in een groep.

Android ouder dan versie 6.0

Heb je een Androidversie ouder dan 6.0? Dan kun je de machtigingen niet zelf aanpassen. Het is dan alles of niets: of alle machtigingen accepteren of de app niet installeren.

Je kunt wel informatie vinden over de machtigingen die je apps hebben. Ga naar: Instellingen -> Applicatiebeheer (onder het tabje algemeen) en tik op een app. Scroll naar beneden en je ziet welke machtigingen de app heeft.

iOS

In iOS wordt niet gewerkt met rechten groepen en is de informatie over de machtigingen beperkt. Dat maakt het geheel wel overzichtelijker en machtigingen zijn iets makkelijker aan te passen.

Ga naar Instellingen -> Privacy. Daar zie je een lijst met machtigingen (zie afbeelding). Tik op de machtiging en je ziet welke apps toegang hebben. Hier kun je ook de toegang per app in- en uitschakelen.

Bij de machtiging staat een korte omschrijving, maar helaas zegt die niets over waar je nu precies toestemming voor geeft. Waar je wel van uit kunt gaan, is dat apps in iOS weinig kans hebben om té nieuwsgierig te zijn. Het toezicht op wat er allemaal in de App Store verschijnt, is een stuk strenger dan bij Android.

