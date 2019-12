Simkaart en mobiel bellen: dit heb je nodig

Om te bellen met je mobiele telefoon heb je een simkaart nodig. Maar kun je in een nieuwe telefoon iedere simkaart zomaar gebruiken? En hoe plaats je zo'n simkaart? We helpen je een stukje op weg.

De simkaart

Om te kunnen bellen heb je een mobiele telefoon en een simkaart nodig. De kaart koppelt je telefoonnummer aan je telefoon. De chip op deze kaart zorgt ervoor dat als iemand jouw nummer belt, dat het gesprek naar jouw toestel gestuurd wordt.

Een simkaart kun je los kopen of je koopt ‘m in combinatie met een toestel. Een losse simkaart zonder toestel heet sim-only. Je kunt kiezen tussen prepaid (vooruit betalen) of een abonnement (betalen per maand). Ook als je een simkaart in combinatie met een toestel koopt kun je kiezen tussen prepaid en een abonnement.

Hoe plaats ik de simkaart in mijn mobiele telefoon?

Verwijder het batterijklepje en de batterij. Plaats de simkaart in de telefoon. Kijk goed waar het afgesneden hoekje moet komen. De simkaart past maar op één manier in de telefoon en meestal moet de simkaart geplaatst worden met de chip naar de onderkant. Plaats de batterij en het batterijklepje terug. Zet de telefoon aan en voer de pincode van de simkaart in. Deze code krijg je bij je simkaart.

Bij toestellen waarin de batterij niet verwijderd kan worden, kun je de simkaart plaatsen via een speciale sleuf in de telefoon. Kijk voor uitgebreide instructies in de handleiding van het toestel.

Hoe kom ik aan een telefoonnummer?

Als je nog geen telefoonnummer hebt, krijg je dit vanzelf toegewezen als je een prepaid aanschaft of een abonnement aangaat.

Kan ik mijn mobiele telefoonnummer behouden als ik van provider wissel?

Ja, dat kan. Nummerbehoud is altijd mogelijk. Het maakt daarbij niet uit of je een prepaid of een abonnement hebt. Vul hiervoor bij je nieuwe provider een nummerbehoudformulier in (prepaid) of vul bij aanvraag van het nieuwe abonnement in dat je je huidige nummer wilt behouden.

Kan mijn huidige simkaart in mijn nieuwe mobiele telefoon?

Dat kan zolang de nieuwe mobiele telefoon geen simlock heeft, oftewel simlockvrij is. Simlock is een speciaal ingebouwde beveiliging die ervoor zorgt dat je de telefoon niet kunt gebruiken met een simkaart van een andere provider.

Als je een losse telefoon koopt voor bij je huidige sim, moet dit toestel dus sim-lockvrij zijn. Let daarbij goed op, want de goedkoopste aanbiedingen op vergelijkingssites zijn vaak niet simlockvrij! Seniorentelefoons hebben meestal geen simlock. Toestellen uit een prepaidpakket of toestellen die zijn aangeschaft in combinatie met een abonnement hebben meestal wel een simlock.

Vergelijk mobiele telefoons

Vergelijk abonnementen

Kan mijn nieuwe simkaart in mijn huidige mobiele telefoon?

Dat kan zolang de nieuwe mobiele telefoon geen simlock heeft, oftewel simlockvrij is. Simlock is een speciaal ingebouwde beveiliging die ervoor zorgt dat je de telefoon niet kunt gebruiken met een simkaart van een andere provider.

Als je een losse telefoon koopt voor bij je huidige sim, moet dit toestel dus sim-lockvrij zijn. Let daarbij goed op, want de goedkoopste aanbiedingen op vergelijkingssites zijn vaak niet simlockvrij! Seniorentelefoons hebben meestal geen simlock. Toestellen uit een prepaidpakket of toestellen die zijn aangeschaft in combinatie met een abonnement hebben meestal wel een simlock.

Vergelijk mobiele telefoons

Vergelijk abonnementen

Lees ook: