Goede gebitsverzorging

Verzorg je van jongs af aan je tanden en mond goed, dan heb je daar lang plezier van. Lees het algemene advies over do's en dont's van goede gebitsverzorging

Elektrische tandenborstels

Poetsen doe je het beste met een elektrische tandenborstel. We hebben een grote selectie elektrische tandenborstels voor je getest. Er zijn twee merken die de dienst uit maken onder de tandenborstels; Oral -B en Philips Sonicare. Beide hebben een hele serie aan verschillende tandenborstels die vaak maar op kleine onderdelen verschillen.

Toe aan een nieuwe tandenborstel? De juiste keuze voor jou maak je makkelijk met de tandenborstelvergelijker.

Bij elektrische tandenborstels zijn de merkopzetborstels een behoorlijke investering, terwijl er ook veel aanbod is van andere merken of merkloze opzetborstels.

Tandpasta

Een tandpasta hoeft niet luxe of duur te zijn. Een gewone tandpasta is veel goedkoper dan een whiteningtandpasta en heeft doorgaans hetzelfde effect. Een goede tandpasta heb je al vanaf 1 cent per poetsbeurt.

Mondwater

Spoelen met mondwater is geen vervanging voor een poetsbeurt en geen noodzaak bij een gezond gebit. Het kan bij bepaalde klachten (mits het de juiste ingrediënten bevat) wel een aanvulling zijn op je mondverzorging.

Tandartskosten

Twijfel je of je het voor jou nuttig is om een tandartsverzekering af te sluiten? Geen idee wat er op de rekening van de tandarts opgevoerd is en of de tarieven wel kloppen? Lees alles wat je moet weten over tandartskosten.

Aan de beugel?

Als je tanden niet (meer) naar tevredenheid in je gebit staan kun je aan een beugel. Als volwassene is het verstandig te onderzoeken of je hiervoor een aanvullende tandartsverzekering wilt afsluiten, of het zelf betaalt.

Kinderen zijn voor zorg meeverzekerd met een ouder. Orthodontie is vaak een uitzondering: tot de leeftijd van 18 jaar wordt dat alleen in uitzonderlijke gevallen vergoed vanuit de basisverzekering, zoals bij een schisis (hazenlip). Reguliere orthodontie voor kinderen zit niet in het basispakket. Ouders kunnen hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Probeer de orthodontiebehandeling afgerond te hebben voordat kinderen 18 worden. Aanvullende verzekeringen maken meestal onderscheid in vergoedingen voor verzekerden tot 18 jaar en vanaf 18 jaar. Vanaf 18 jaar is de vergoeding vaak minder hoog.

Invloed van voeding op de mondgezondheid

Tanderosie is meestal het gevolg van het eten en drinken van zure dingen. Zuren in voeding kunnen namelijk je glazuurlaag aantasten. Lees onze tips om tanderosie te beperken.