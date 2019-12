Besparen op printkosten

De printer zelf is misschien niet zo duur, maar met alle inkt die hij gebruikt, is printen toch vaak een duur grapje. Hoe kies je een zuinige printer en bespaar je op printkosten?

Kies een zuinige printer

In onze test berekenen we de inktkosten per pagina. We printen daarvoor een hele cartridge in 1 keer leeg. Maar zo print jij thuis natuurlijk niet. Daarom doen we nog een tweede test. Dan maken we slechts 30 afdrukken in een periode van 3 weken. Soms een dagje niet, soms 2 afdrukken op een dag.

Veel printers gebruiken toch veel inkt als je zo weinig print. Die inkt gebruiken ze voor de schoonmaak. Want de printer maakt de spuitmondjes in de inktkop schoon door er wat inkt doorheen te spuiten. Die verdwijnt in een opvangsponsje in de printer. Zo voorkomen fabrikanten dat de spuitmondjes verstopt raken en de kwaliteit van de afdrukken achteruitgaat. De printer kan zelfs kapot gaan.

Hoeveel inkt een printer gebruikt voor het schoonmaken, verschilt sterk per apparaat en cartridgeserie. Sommige printers gebruiken wel 80% van de inkt in een cartridge voor de reiniging van de printkoppen.

Inkjetprinters van Brother zijn meestal het zuinigst met jouw dure inkt. Printers van Epson zijn dat meestal niet. Bij HP en Canon hangt de verspilling af van het type printer. De printers met een gecombineerde kleurencartridge zijn behoorlijk zuinig. Maar de printers van HP en Canon, met losse kleurencartridges, zijn vaak ware inktslurpers.

In onze vergelijker selecteer je eenvoudig de goedkoopste printer die past bij jouw gebruik. Gebruik hiervoor de filters aan de linkerkant. Per printer vind je ook de inktkosten per pagina, handig als je veel print. We geven ook het percentage extra inkt dat een printer nodig heeft voor het schoonmaken.

Overweeg een laserprinter

Als je alleen in zwart afdrukt, is een laserprinter een voordelige keuze. De prijzen van laserprinters zijn de laatste jaren flink gedaald, ze zijn er al vanaf €50. Een all-in-one laser, die ook kan scannen en kopiëren, is er vanaf €100.

De kosten per pagina zijn bij laserprinters ongeveer even hoog als bij de inkjetprinters. Maar een belangrijk voordeel van laserprinters is dat zij geen toner gebruiken als de printer niet wordt gebruikt. Dit komt omdat laserprinters een heel andere techniek (met verhitting) gebruiken om te printen. Op den duur ben je daarom goedkoper uit met een laserprinter.

Controleer of er klooncartridges zijn

Originele merkcartridges en merktoners zijn vaak erg duur. Met een alternatief bespaar je gemiddeld 50%. Maar niet voor iedere printer zijn al alternatieve cartridges en toners te krijgen.

Heb je een printer op het oog? Kijk dan eerst of er goedkopere alternatieven zijn voor de cartridges.