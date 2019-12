Te goedkope, matige smartphone

Nokia-smartphones worden niet door Nokia gemaakt, maar door fabrikant HMD Global die gebruik mag maken van de sterke merknaam Nokia. In het inmiddels brede portfolio heeft de fabrikant al een budgetsmartphone, namelijk de Nokia 2. Maar het kan nóg goedkoper met de Nokia 1. Die moet volgens de fabrikant ondanks de bodemprijs van circa €89 voor een 'volledige smartphone-ervaring' zorgen.

In de praktijk maakt het toestel dat niet waar. De Nokia 1 bevestigt ons advies om geen smartphones te kopen voor minder dan €100. Het scherm is niet goed en zelfs bij eenvoudige toepassingen reageert het toestel traag.

Weinig rekenkracht

De Nokia 1 is zeer traag in gebruik, zelfs bij surfen op internet. Omdat de Nokia 1 zo goedkoop is, zitten er goedkope onderdelen in. Het toestel komt duidelijk rekenkracht tekort, waardoor je geen veeleisende apps zoals games kunt gebruiken.

Android Go

Wat enigszins helpt, is dat de Nokia 1 op Go draait, een speciale versie van Android. De Go-apps van Google, zoals YouTube en Gmail, werken in tegenstelling tot andere apps eigenlijk best vlot. Voor veel belangrijke apps bestaat zo’n lichte versie echter niet. Android Go is vooral lichter dan de gewone Android-versie en ook de belangrijkste apps van Google zijn afgeslankt.

Dat moet er niet alleen voor zorgen dat de apps vlotter werken, maar levert ook wat extra ruimte op. Niet onbelangrijk, gezien de beperkte 8 gigabyte opslagcapaciteit (8 GB) van de Nokia 1. Er is maar ongeveer 3,5 GB in gebruik, zodat er nog wat ruimte over is voor bijvoorbeeld apps als WhatsApp en Facebook.

Scherm valt tegen

De kwaliteit van het scherm valt tegen. Behalve klein (4,5 inch) is het ook onscherp. De grootste handicap zijn de hinderlijke reflecties.

Camera's

De camera’s (5 megapixel aan de achterkant, 2 megapixel aan de voorkant) zijn beter dan verwacht, maar plaatjes zijn gezien de lage cameraresolutie vooral geschikt voor het delen van spontane momenten. Standaard maakt de camera overigens foto’s in een ouderwetse 4:3-verhouding. Via de instellingen kun je eventueel 16:9 kiezen, maar dan gaat de resolutie iets omlaag.

Bouwkwaliteit

De Nokia 1 oogt duidelijk als een budgettoestel, al is de bouwkwaliteit niet slecht. Wel kan het achterklepje vrij snel losraken, zeker als je het toestel per ongeluk laat vallen. De batterij die door het klepje op zijn plek wordt gehouden, zit ook wat losjes in de behuizing.

Updates

Er wordt gegarandeerd dat je updates krijgt. Vooralsnog worden die waargemaakt: het toestel kreeg als één van de eerste smartphones een update van Android 8.0 naar 8.1.

Uitstraling

Het toestel heeft een vlotte uitstraling, wat vooral de jongere doelgroep zal aanspreken. Leuk detail is dat je de achterkant kunt vervangen voor een hoesje met een ander kleurtje of patroon, al zagen we ze nog niet in de winkel.

2 pluspunten

De verwisselbare accubatterij onder het klepje vinden we een pluspunt, want je kunt hem na verloop van jaren (of op een lang festivalweekend) eenvoudig vervangen voor een nieuwe.

Ook handig is de mogelijkheid om 2 simkaarten te plaatsen, al heb je daar minder aan als je dit vooral als tweede toestel wilt gebruiken. Een deel van de doelgroep zal dat voor ogen hebben.

Alternatieven

Het aanbod van smartphones onder de €100 is beperkt. Voornamelijk Alcatel heeft een paar opties, waaronder de Pixi 4, U5 en U5 HD, maar die komen niet goed uit de vergelijkende test. Lees hoe wij smartphones testen.

De Nokia 2 is in veel opzichten aantrekkelijker dan de Nokia 1. Hoewel die ook niet al te snel is, en met een richtprijs van ongeveer €110 iets duurder, is deze wel beter qua bouwkwaliteit, scherm en vooral accu.

De ervaringen met dit soort budgetsmartphones sluiten aan bij ons koopadvies voor smartphones tot €100.

Lees ook: