Blokker verkoopt staafmixers van verschillende merken, maar heeft ook zijn eigen merk staafmixers. Bekijk in onze vergelijker welke Blokker-staafmixer de beste is.

Staafmixers getest

Een goede staafmixer maakt mixen en pureren van ingrediënten een fluitje van een cent. Of dat bij de staafmixers van Blokker ook zo is, zie je als je de testresultaten bekijkt. Dit kan als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

Alle staafmixers testen we op prestaties, duurzaamheid en gebruiksgemak. Zo zie je welke staafmixer goed mixt en fijnmaakt, en of hij het lang blijft doen. Want al is hij nog zo goedkoop, als je hem na een jaar weg moet doen is dat toch zonde.

Staafmixer kopen

Het kiezen van de juiste Blokker staafmixer hangt af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld van het wattage, de beschikbare accessoires voor veelzijdigheid en de ergonomie voor comfortabel gebruik. Onze vergelijker helpt je bij het vinden van de ideale staafmixer-set die voldoet aan jouw eisen. Bovendien bieden we inzicht in aanbiedingen voor Blokker staafmixers, zodat je altijd de beste koop doet.

Staafmixers vergelijken

Wij maken het vergelijken van Blokker-staafmixers makkelijk. Bekijk de specificaties en kenmerken van verschillende modellen. En vergelijk de testresultaten. Met onze objectieve test en reviews van gebruikers maken we het gemakkelijk om de juiste Blokker staafmixer te vinden die voldoet aan jouw wensen en behoeften.