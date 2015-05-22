Archief Stoomstrijkijzers

Hoe wij stoomstrijkijzers testen
Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren testen we uitgebreid in ons lab. We kijken onder andere hoe glad ze strijken en hoe lang ze meegaan.
Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren testen we uitgebreid in ons lab. We kijken onder andere hoe glad ze strijken en hoe lang ze meegaan.
Wij geven advies over hoe je het best je was strijkt.
Hoe gebruik je stoom in je voordeel bij het strijken? En hoeveel stoom is genoeg?
Kalk is de grote boosdoener van veel strijkijzerproblemen. Voorkom problemen door regelmatig te ontkalken en je strijkijzer goed schoon te maken.
Je strijkijzer werkt niet (goed) meer. Wat kan er aan de hand zijn en hoe kun je het probleem verhelpen?
Om je wasgoed kreukvrij te krijgen, kun je een stoomstrijkijzer of een stoomgenerator gebruiken. Ontdek welk type geschikt is voor jou.
Van alle strijkijzers en stoomgeneratoren die in 2020 getest zijn, heeft maar liefst de helft geen thermostaat meer om de temperatuur mee in te stellen. Zo strijk je elke stof met dezelfde temperatuur gemakkelijk kreukvrij.
Siemens heeft zowel een stoomgenerator als een stoomstrijkijzer aangepast. Ben je in het bezit van een oude versie van het apparaat, dan kan deze via Siemens worden omgeruild voor een nieuwe versie.