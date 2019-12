Conclusie

De Philips Steam&Go is een kledingstomer die je met één hand kunt gebruiken. Je vult het reservoir met water, wacht even en stoomt kreukels en vervelende luchtjes uit je kleding.

Wij probeerden de Steam&Go uit op verschillende kledingstukken. Het ontwerp en gewicht zorgen ervoor dat de kledingstomer handzaam is in gebruik. Ook gaan de grootste kreukels uit de kleding en verdwijnen nare geurtjes. Maar wil je echt alle kreukels eruit, dan werkt een strijkijzer beter.

Voordelen:

Erg handzaam apparaatje. Wij hebben meerdere kledingstukken achter elkaar gestoomd en vonden hem niet zwaar.

De handleiding bevat handige tips over het stomen van bijvoorbeeld jurken en overhemden.

Zowel links als rechtshandig te gebruiken.

Stoom wordt geregeld door een knop aan de onderkant. Deze knop zit op een prettige plek en is licht te bedienen.

Verfrist kleding zonder het te wassen. Geur is sneller weg dan met buiten luchten.

Grote kreukels zijn goed weg te krijgen. Kleine kreukels en detailwerk vragen toch echt om een strijkbeurt.

Reservoir is soepel te verwijderen en weer terug te schuiven.

Het reservoir is doorzichtig, dus goed te zien wanneer er bijgevuld moet worden.

Nadelen:

Het snoer is erg kort en een verlengsnoer is geen overbodige luxe voor wat meer bewegingsruimte.

Bij het neerleggen van de stomer heb je gauw de neiging om het apparaat op de hete zool te leggen. Hierdoor heb je kans op brandplekken en beschadiging. Een houder zou handig zijn.

Vooral de puntjes bij het stomen van hangende kleding vragen wat oefening.

Het reservoir is wat klein, dat betekent; vaak bijvullen. Ook is de vulopening klein en kost het moeite om te vullen zonder te knoeien.

Aan/uit schakelaar zit niet op het apparaat zelf, maar op de stekker 2 meter verder

Alleen bij zacht water kan kraanwater gebruikt worden. Bij gemiddeld tot hard water adviseert Philips gedestilleerd of gedemineraliseerd water te gebruiken.

Een gekreukelde zoom vraagt om 3 handen. Bij mouwen, hoekjes en randjes is een strijkplank geen overbodige luxe

Er is geen indicatielampje of geluidssignaal dat het apparaat klaar is voor gebruik.

Geen indicatie dat het reservoir bijgevuld moet worden.

Klein en fijn

De Philips Steam&Go Handheld kledingstomer is klein (34,7x12,5x9,5 cm) en weegt net meer dan 700 gram. Hiermee is hij niet veel zwaarder dan een föhn. De stomer licht goed in de hand en is makkelijk te bedienen. Het snoer is met 2 meter helaas aan de korte kant. Een verlengsnoer is dus handig.

In gebruik

De Steam&Go warmt snel op. Al na 45 seconden kan je hangende kleding stomen. Na 90 seconden kan ook liggend kleding gestoomd worden. Het blijft wel een beetje gokken wanneer de Steam&Go op temperatuur is, want een lampje of geluidsignaal hiervoor ontbreekt. Om te stomen moet je de stoomknop continu ingedrukt houden. De eerste stoom kan waterdruppels bevatten, richt de stomer daarom eerst van je af. Zo krijg je geen vlekken op je kleding.

Handigheidje

Om de stof goed glad te krijgen trek je deze met één hand strak en bedien je de Steam&Go met de andere hand. Hierdoor kan het voorkomen dat je stoom over je vingers krijgt. Vooral bij de hoeken en moeilijker te bereiken delen. Maar met wat oefening krijg je hier wel handigheid in. Wij hebben overigens niet onze vingers verbrand aan de stoom.

Snel bijvullen

Het waterreservoir is klein. Dit houdt het gewicht van de handstomer beperkt, maar zorgt er ook voor dat je snel weer moet bijvullen. Met een vol reservoir kan je ongeveer drie minuten stomen. Het apparaat geeft geen signaal wanneer het water op is. Wel maakt de stomer een brommend geluid. Omdat het reservoir doorzichtig is kan je goed zien of je al moet bijvullen.

Hangen of liggen

Kleding kan zowel hangend als liggend gestoomd worden. Zorg er bij hangend stomen voor dat je voldoende werkruimte hebt en dat je kleding stevig hangt. Vooral voor grote oppervlaktes is hangend stomen erg handig. Voor de details, zoals kragen en manchetten kun je beter het kledingstuk op een strijkplank leggen.

Van zijde tot gordijn

De Steam&Go kun je gebruiken voor zware stoffen, maar ook voor fijne stoffen zoals zijde. Voor dikkere stoffen is wel een opzetborstel nodig om de kreukels eruit te krijgen. Deze wordt meegeleverd.

Weer fris

De Steam&Go kan ook gebruikt worden om geurtjes uit kleding te krijgen. Een blouseje dat al een tijd in de kast hangt hoeft dus niet meer een hele dag in de wind. Met de Steam&Go gaan deze geurtjes er ook prima uit. Een extra lekker luchtje toevoegen is niet mogelijk. Geur of strijkhulpmiddelen mogen niet aan het water toegevoegd worden.

Bacteriën

Philips beweert dat de stoom 99,9% van de bacteriën op je kleding dood. Hiervoor moet je wel de handstomer acht minuten lang op één plek moet houden. Dat is wel heel erg lang.

