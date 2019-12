Vier Lenovo-tablets getest: goedkoop versus spotgoedkoop

Het Chinese merk Lenovo heeft 4 tablets op de markt gebracht: de Tab E8 en E10 behoren met een prijskaartje van minder dan €150 tot de allergoedkoopste tablets, terwijl de Tab P10 (€257) is neergezet als alternatief voor de Apple iPad (2018) en Samsung Galaxy Tab A 10.5. De Tab M10 zit er met een prijs van ongeveer €190 tussenin.

Te goedkoop?

Uit onze test blijkt dat het kwaliteitsverschil tussen de 2 goedkoopste en de 2 iets duurdere tablets van Lenovo behoorlijk groot is. Van de 8-inch Tab E8 en de 10-inch Tab E10 zijn we niet erg onder de indruk.

Beide tablets hebben behoorlijk slecht afleesbare schermen en zijn traag. Denk daarbij aan lange laadtijden en haperingen bij websites of spelletjes. Ook beschikken ze over een verouderde micro usb-aansluiting en verouderde (802.11n) wifi-chips, wat in 2019 vrij zeldzaam is.

Wel zijn er ook punten waarop ze beter scoren dan andere tablets in deze prijsklasse. Zo hebben ze beide een opvallend stevige kunststof behuizing die niet snel meegeeft. Ook is de Tab E10 momenteel de enige tablet onder de €150 met een relatief ruime 32GB-opslag. Dat zit veel minder snel vol dan de 16GB op andere tablets.

Al met al is de bruikbaarheid van deze 2 tablets beperkt, maar voor de prijzen van €120 voor de Tab E8 en €150 voor de Tab E10 kun je nu eenmaal niet veel verwachten van een tablet.

Bekijk de testresultaten van de Lenovo Tab E8 en Tab E10.

Betere prijs-kwaliteitverhouding

Wie rond de €200-€250 uitgeeft aan een tablet, krijgt daar doorgaans een veel betere gebruikservaring voor terug. Ook de prijs-kwaliteitverhouding van deze tablets is vaak beter dan bij goedkopere tablets. Dat geldt ook voor de Lenovo Tab M10 of P10, die in vrijwel elk opzicht veel beter zijn dan de Tab E-modellen.

Vooral het verschil in werksnelheid met hun goedkopere broers is zeer groot. Voor taken zoals internetten, spelletjes spelen en video's kijken zijn ze beter geschikt. Sowieso zijn de vlotte bediening en het snelle laden van apps en websites op de M10 en P10 vrij zeldzaam voor een betaalbare Androidtablet. In deze prijsklasse doen alleen de Samsung Galaxy Tab A 10.5 en de Huawei MediaPad T5 het ongeveer net zo goed.

Daarnaast hebben ze opvallend mooie schermen, die niet heel veel onderdoen voor het scherm van de iPad (2018). De P10 scoort verder erg goed op accuduur en gaat maar liefst bijna 14 uur mee bij non-stop internetten of video’s kijken. Zo lang houden de iPad (2018) en de Samsung Tab A 10.5 het niet vol.

Alternatief voor Samsung Tab A en betaalbare iPad

Er zijn natuurlijk ook onderdelen waarop de iPad en de Samsung Tab A beter scoren in onze test, maar al met al is de kwaliteit van de Tab P10 vergelijkbaar met die van deze 2 tablets. Dan hebben we het alleen nog niet gehad over een eventuele voorkeur voor Android of iOS (iPad), wat natuurlijk ook een belangrijke overweging kan zijn om voor een tablet te kiezen.

Daarnaast heeft Lenovo een matige staat van dienst als het gaat om het uitbrengen van updates op tablets, terwijl Apple en ook Samsung hun zaakjes op dit vlak beter op orde hebben.

Testresultaten

Bekijk de testresultaten van de Lenovo Tab P10 en de Tab M10.

