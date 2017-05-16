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Nieuwe Apple iPad (2017) en Samsung Galaxy Tab S3 getest

Nieuws
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Eerder schreven we al reviews van de Apple iPad 2017 en de Samsung Galaxy Tab S3 maar nu hebben we ook de testresultaten. Hoe komen ze uit de test?
Elvin Dujardin

Elvin Dujardin   Expert ElektronicaGepubliceerd op:16 mei 2017

iPad 2017 - getest

De Apple iPad 2017 en Samsung Galaxy Tab S3 hebben allebei een scherm van 9,7 inch en hebben beide een hoge resolutie, maar daar houden de overeenkomsten wel zo’n beetje op.

Het model van Samsung draait op Android en is een behoorlijk innovatieve tablet die eerder te vergelijken is met de iPad Pro 9.7, terwijl de iPad 2017 (iOS) meer leunt op bestaande technologieën. Daardoor is de iPad 2017 wel een stuk lager geprijsd.

Dat de iPad 2017 weinig innovatie toont zie je terug in de testresultaten. Beide tablets komen erg goed uit de test, maar de goedkopere iPad doet het op sommige onderdelen net iets minder. Alleen de batterijduur is een onderdeel waarop de iPad 2017 het juist beter doet dan de Samsung Galaxy Tab S3.

In het onderstaande overzicht staan de geteste versies van de nieuwe iPad en Samsung-tablet. Hierin staat de richtprijs, het gewicht en de geteste accuduur bij non-stop video’s kijken.

Merk & type Richt-
prijs		 Gewicht Accuduur
Apple iPad 2017 (32GB) €410 466 gram 16 uur 16 minuten
Apple iPad 2017 (128GB) €510 466 gram 16 uur 16 minuten
Apple iPad 2017 (32GB + 4G) €570 466 gram 16 uur 16 minuten
Apple iPad 2017 (128GB +4G) €670 466 gram 16 uur 16 minuten
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 (32GB) €680 427 gram 12 uur 15 minuten
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 (32GB +4G) €770 427 gram 12 uur 15 minuten

Klik op de tablets voor de volledige testresultaten of ga naar de vergelijker voor alle geteste tablets.

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