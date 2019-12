Testresultaten van 13 nieuwe tablets en laptopvervangers

Nieuwe modellen van Lenovo

De meeste nieuwe tablets zijn van het merk Lenovo. Dit merk lanceerde onlangs de Tab 4-serie, met verschillende 8- en 10-inch tablets in meerdere prijsklassen. De goedkoopste is de Tab 4 8 (TB-8504F – 16GB) van €160 en de duurste is de Tab 4 10 Plus (TB-X704F), met 64GB opslag en een prijs van €350.

Behalve Lenovo hebben we ook 3 tablets van het budgetmerk Archos getest en enkele varianten van de Surface Pro 2017 van Microsoft.

Onvoldoendes: 3

Over het algemeen zien we dat tablets steeds beter worden, maar helaas zijn er ook nog steeds modellen die we niemand aanraden. In dit geval scoren maar liefst 3 van de 13 tablets een dikke onvoldoende. Dat zit hem met name in de slechte beeldkwaliteit, waarbij vooral de helderheid en de kijkhoeken ondermaats zijn.

Daarnaast zijn ook de prestaties, accuduur en bouwkwaliteit matig tot zeer slecht. Kortom, deze tablets zijn voor niemand prettig in het gebruik.

Nieuwe Beste Koop

Gelukkig zijn er ook positieve uitschieters. Zo is er een nieuwe Beste Koop bij de kleine tablets en scoren ook enkele 10-inch-modellen behoorlijk goed. Een aantal van de Lenovo Tab 4-tablets onderscheidt zich met een opvallend lange accuduur. Zo kun je met de Tab 4 8 (TB-8504F – 16GB) op 1 acculading ruim 15,5 uur video’s afspelen en is de Tab 10 (TB-X103F) geschikt voor 14,5 uur internetten voordat hij weer aan de lader moet. Dat zijn cijfers die we niet vaak zien in de test.

