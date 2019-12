Uitvaartwensen partner vaak onbekend

Nieuws|Veel mensen weten niet of hun partner gecremeerd of begraven wil worden. Hoewel het geen favoriet gespreksonderwerp is, is het wel belangrijk om deze en andere wensen rondom je uitvaart te bespreken met je naasten.

Veel mensen vinden het heel erg als ze niet de uitvaart krijgen die ze willen. Dat blijkt uit onderzoek van Uitvaartverzekeringswijzer.net onder 1500 Nederlanders. Ook weet 71% niet of hun partner begraven of gecremeerd wil worden. Daardoor is de kans groot dat je niet de uitvaart krijgt die je wilt. Vooral als je plotseling overlijdt.

Leg uitvaartwensen vast

Het is dus erg belangrijk om met je naasten te bespreken welke wensen jij rondom je uitvaart hebt en deze ook vast te leggen. Je naasten kunnen dan de uitvaart regelen die jij wilt en je kunt beter op de kosten van een uitvaart letten. Uit ons onderzoek blijkt, dat een kwart van de leden van het panel van de Consumentenbond niet weet wat een uitvaart kost.

Hoe meer je van tevoren hebt vastgelegd, hoe makkelijker je het je naasten maakt tijdens het regelen van een uitvaart. Heb je bijvoorbeeld aangegeven dat je een eikenfineerkist prima vindt, dan hoeven zij niet te kiezen tussen deze en een vaak veel duurdere kist van echt hout.

Je zou zelfs al offertes aan kunnen vragen of prijzen vergelijken op websites van uitvaartverzorgers. Dit is helaas niet altijd mogelijk omdat uitvaartverzekeraars niet altijd even transparant zijn over de kosten. Dat blijkt uit hetzelfde onderzoek van de Consumentenbond.

Kamervragen

Naar aanleiding van ons onderzoek werden Kamervragen (pdf) gesteld. Volgens de staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer, zijn aanvullende maatregelen niet nodig. Wel moet de uitvaartbranche duidelijker zijn over de uitvaartkosten. Daarbij moet ook de samenhang met een eventuele uitvaartvaartverzekering betrokken worden, aldus de staatssecretaris. 'Consumenten kunnen zich namelijk overvallen voelen als blijkt dat de dekking achteraf onvoldoende is om de kosten van de uitvaart te dekken.'

