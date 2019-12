Test afwasmiddelen

Test|Zelfs als je thuis een vaatwasser hebt, was je sommige vaat toch nog met de hand. En ook al betaal je niet veel voor een flesje afwasmiddel, het is wel erg vervelend als je je vaat er niet mee schoon krijgt. We namen de populairste handafwasmiddelen onder de loep. Welke wast het best schoon?

Wat is het beste afwasmiddel?

In onze test uit maart 2018 bekeken we naast de A-merken - zoals Dreft, Klok en Neutral - ook de huismerken van de grotere supermarkten en van de Hema. Van alle geteste middelen scoort iets meer dan een derde een onvoldoende.

Beste uit de Test

De Beste uit de Test uit de test van maart 2018 is de Dreft Extra Hygiëne Eucalyptus die op zowel bij het reinigen van zetmeel als bij vet een 8 of meer scoorde.

Beste Koop

De W5 was in maart 2018 door zijn zeer lage prijs (€0,79) en hoog testoordeel de Beste Koop. Hij scoort op reiniging van vet minder goed dan de Dreft, maar nog wel een ruime voldoende (7,6).

Toch kunnen de testwinnaars niet voor iedereen de beste keuze zijn. Als je last hebt van bepaalde geur- en kleurstoffen, kan het zijn dat je bij afwasmiddelen een allergische reactie krijgt. Er zijn producten die geen geur- en kleurstoffen bevatten. In onze test zijn dat Klok en Neutral.

Testresultaten

In de tabel staan de geteste handafwasmiddelen, de test is sinds 2018 niet meer bijgewerkt. De prijzen zijn van maart 2018. Ben je lid van de Consumentenbond? Dan vind je de volledige tabel in het artikel over handafwasmiddelen uit de Consumentengids van april 2018. In het artikel staat ten onrechte onder de Uitblinkers bij de W5 Power Green dat dit het sterkste middel uit onze test is. Dat klopt niet, Dreft Extra Hygiëne is het beste middel uit onze test. De W5 Power Green van Lidl heeft wel de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Merk Testoordeel Richtprijs Inhoud Dreft Extra Hygiëne Eucalyptus 8,2 €2,15 400 ml W5 Power Green 7,6 €0,79 500 ml Jumbo Afwasmiddel appel 7,2 €0,97 500 ml AH Afwasmiddel Extra Hygiënisch 7,1 €0,99 500 ml Dreft Original 6,7 €1,95 500 ml AH Afwasmiddel groen 6,6 €0,99 500 ml Una Afwasmiddel geconcentreerd classic 6,5 €0,79 500 ml G'woon Ultra geconcentreerd afwasmiddel 6,5 €0,99 500 ml Plus Ultra Afwasmiddel 6,5 €0,99 500 ml AH Eco afwasmiddel citroen 5,8 €1,19 500 ml Method Afwas citroen+munt 5,6 €2,99 532 ml AH Basic Washing up Liquid ultra 5,5 €1,29 1000 ml Sendil Afwasmiddel Original 4,9 €0,59 500 ml Jumbo Zuiver afwas Ecologisch 4,8 €0,89 500 ml Neutral Geconcentreerd Afwasmiddel 0% 4,7 €0,93 500 ml Hema Eco Dish 4,7 €1,25 500 ml Dubro Geconcentreerd Original Extra Citroen 4,7 €1,29 500 ml Klok Afwasmiddel huidvriendelijk & ecologisch 4,4 €0,89 500 ml Ecover Afwasmiddel Citroen & Aloë Vera 4,4 €2,49 500 ml

Hoe wast een eco-middel?

Helaas werken ecologische afwasmiddelen minder goed dan niet-ecologische middelen. Ze zijn wel milieu-vriendelijker. Dat zit hem niet alleen in wat je door de gootsteen spoelt maar ook hoe het middel geproduceerd is en in welke verpakking is gebruikt. Ecover en Method gebruiken bijvoorbeeld 100% gerecycled plastic.

De wat tegenvallende wasresultaten komen waarschijnlijk door de beperkte wasactieve stoffen in ecologische middelen. De meeste eco-middelen eindigen onderaan in ons testtabel. Als je milieubewust wilt afwassen dan zijn er nog wel middelen die een redelijke reinigskracht hebben, zoals AH Eco.

Tips voor een schone vaat

Of je je vaat goed schoon krijgt, hangt niet alleen af van de reinigskracht van het afwasmiddel, maar ook van de beweging en kracht tijdens het borstelen, de type afwasborstel, de watertemperatuur, de tijd dat een middel inwerkt en de tijd die jezelf neemt voor het borstelen. Wat harder of langer borstelen helpt je een beter wasresultaat te krijgen.

Er is dus een aantal aspecten waar je op kunt letten bij het afwassen, zoals de dosering, de hoeveelheid schuimsop.

De juiste dosering

Voor een normale vaat is zo’n 3 tot 4 ml van een goed afwasmiddel genoeg, dat is vergelijkbaar met een theelepel. En dus voor 1 pan slechts een druppel!

Schuim

De hoeveelheid schuim geeft aan of er nog genoeg wasactieve stoffen in het water zijn om het vuil te verwijderen. Hoe minder schuim, des te minder actieve stoffen er zijn. Zie je tijdens het afwassen steeds minder schuim in je sopje en sluit de schuimkraag niet meer, doe er dan wat afwasmiddel bij. Of maak als je water al behoorlijk vies is een nieuw sopje.

Hoe hebben we getest?

We gebruikten 2 soorten speciaal geprepareerde en afgemeten vuil op schone borden: zetmeel en vet. We testten de afwasmiddelenmet de meest geadviseerde dosering: 3 ml en wasten de vuile borden met een vast patroon van bewegingen gedurende een vastgestelde tijd.

Hierbij werd een afgemeten hoeveelheid water van een bepaalde temperatuur gemengd met een vaste dosis afwasmiddel dat we van steeds dezelfde hoogte op het sopwater lieten vallen. We borstelde de vieze borden een voor een volgens een borstelroutine in het sop, totdat de schuimkraag niet meer sloot.

Naast een labtest vroegen we 100 consumenten om de middelen thuis te gebruiken en te beoordelen op subjectieve aspecten, zoals geur en het gevoel op je handen.

