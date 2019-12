Vaatwassers: goede merken

Miele hoogste waardering

Over vaatwassers van Miele niets dan lof. Het panel is zeer te spreken over de prestaties en het gebruiksgemak en geeft het merk een score hoog boven de andere merken. Alleen over de prijs-kwaliteitverhouding zijn ze iets minder tevreden. Miele vaatwassers zijn dan ook relatief duur. Een volgende vaatwasser zal dan ook zeker weer van Miele zijn.

Merkentrouw

Het panel is over het algemeen weinig merktrouw als het over vaatwassers gaat. Bijna 60% geeft aan nog niet te weten of de volgende vaatwasser wel weer van hetzelfde merk zal zijn. Van alle merken weet men het nog niet, behalve van Miele.

Van de Miele-gebruikers geeft de helft aan de volgende keer zeker weer voor een Miele vaatwasser te kiezen. Pelgrim-gebruikers geven het vaakst aan een volgende keer zeker níet opnieuw voor Pelgrim te kiezen.

Keuze voor een merk

Men kiest voor het merk vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarna wordt ook gekeken naar de goede naam van het merk. Inbouwvaatwassers worden ook vaak aangeschaft wanneer er een nieuwe keuken wordt gekozen. De keuken wordt dan inclusief vaatwasser gekocht.

Opvallend is dat Miele voornamelijk wordt gekozen vanwege eerdere ervaringen met het merk en vanwege de goede naam. Voor Bosch en Siemens is dit ook een vaak genoemde reden. De goede prijs-kwaliteitverhouding is de voornaamste reden waarom wordt gekozen voor Bauknecht, Beko, Bosch, Siemens, Indesit, AEG, Atag, Etna, Ikea, Neff, Pelgrim, Whirlpool en Zanussi worden voornamelijk gekozen omdat ze onderdeel zijn van de aangekochte keuken. Neff relatief het vaakst op advies van de winkelier.

Kijk in de vaatwasservergelijker om de specifieke modellen en hun testscores te zien.

Merktevredenheidsscore vaatwassers

Jaarlijks test de Consumentenbond tientallen vaatwassers. Maar hoe tevreden zijn consumenten uiteindelijk met hun vaatwasser? We vroegen het Consumentenbond Internetpanel over hun vaatwasser. Ruim 5200 panelleden gaven aan hoe tevreden ze zijn. De cijfers voor de merktevredenheid zijn ook terug te vinden in de vaatwasservergelijker. Over het algemeen is men (zeer) tevreden over de prestaties van de vaatwasser. Ook over het gebruiksgemak is men (zeer) te spreken. De scores voor de merktevredenheid zijn dan ook heel behoorlijk.

Merk Rapportcijfer merktevredenheid Miele 8,9 Neff 8,3 Siemens 8,2 Bosch 8,1 Beko 8,0 AEG 7,6 IKEA 7,5 Zanussi 7,4 Bauknecht 7,1 Atag 7,1 Indesit 7,0 Whirlpool 7,0 Etna 7,0 Pelgrim 6,8

Populairste merken

Het panel bezit veruit het meest een vaatwasser van Bosch of Siemens. Deze vaatwassers worden dan ook duidelijk het meest verkocht. Daarna volgen vaatwassers van Miele. Driekwart van het panel heeft een inbouwvaatwasser met een standaard formaat. Smalle vaatwassers zijn slechts in 4% van de ondervraagde huishoudens te vinden. De kleinste, compacte vaatwassers zelfs nog geen 1%.

Naast Miele is men ook zeer tevreden met Neff, Siemens en Bosch; alle drie merken van hetzelfde concern. Neff blinkt uit in prestaties en gebruiksgemak maar heeft een minder gunstige prijs-kwaliteitverhouding en minder merktrouwe gebruikers. Siemens en Bosch ontlopen elkaar weinig; veel mensen zijn zeer tevreden over het gebruiksgemak en de prestaties.

Prijs-kwaliteitverhouding

De meeste vaatwassers hebben tussen de €300 en €500 gekost, maar prijzen lopen uiteen van minder dan €300 tot meer dan €1300. Ook binnen een merk verschillen de prijzen sterk. Toch wordt duidelijk dat voor een vaatwasser van Beko veruit het minst is betaald. Ook wordt voor vaatwassers van Indesit, Etna en Ikea relatief vaak minder dan €300 betaald. Miele is duidelijk het duurste vaatwassermerk, maar ook Neff zit in de hogere prijsklasse.

Men is behoorlijk positief over de prijs-kwaliteitverhouding van vaatwassers in het algemeen. Over de prijs-kwaliteitverhouding van Beko is men het meest te spreken. Ook Indesit en Ikea gooien wat dat betreft hoge ogen. Over de verhouding tussen prijs en kwaliteit is men het minst te spreken bij Atag en Pelgrim. Atag is een wat duurder merk. Van Pelgrim zijn de gebruikers het minst tevreden over de kwaliteit.

Gemiddelde levensduur en mankementen

Gemiddeld wordt een vaatwasser na 10 jaar vervangen voor een nieuwe. De voornaamste reden om een vaatwasser te vervangen is omdat ‘ie defect en eventuele reparatie te duur of niet meer mogelijk was. De vorige Miele vaatwasser werd pas na 13 jaar vervangen, terwijl de vorige vaatwasser van Ikea al na 6,5 jaar werd vervangen. Voormalige vaatwassers van Siemens en Atag gingen met ruim 11 jaar lang mee.

Lees meer over vaatwasserproblemen en hun oplossingen.

Het voornaamste mankement van een vaatwasser is dat er water in de machine blijft staan. Bij alle merken is dit het voornaamste probleem. Bij Bauknecht bleek relatief vaker problemen met de deur te ontstaan. Bij Whirlpool werd de vaat vaak niet goed (genoeg) meer schoon. In de meeste gevallen kon de vaatwasser dan ook niet meer gebruikt worden. Driekwart van de mankementen ontstaat binnen de eerste 5 jaar. Dit gebeurde het vaakst bij vaatwassers van AEG. Bij oudere vaatwassers ontstaan mankementen relatief vaker bij Miele en Bauknecht.

Lees meer over het repareren of vervangen en wegdoen van de vaatwasser.

Over het onderzoek

Elk jaar test de Consumentenbond honderden nieuwe producten en apparaten. Wat niet kan worden getest, is hoe tevreden consumenten uiteindelijk zijn met zo’n product. Daarom vroegen we dit aan het internetpanel van de Consumentenbond. Ruim 5200 panelleden beantwoordden vragen over hun merk vaatwasser.

Dit onderzoek is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en oordelen van consumenten. De resultaten zijn veralgemeniseerd: de oordelen gaan niet over een bepaald model, maar over het merk in het algemeen. Er zitten grote verschillen tussen de vaatwassers waar we uitspraken over doen. Zo varieert de leeftijd van pas gekocht tot meer dan 20 jaar oud. Prijzen lopen honderden euro’s uiteen, zelfs binnen één merk. En ook de manier waarop een vaatwasser wordt gebruikt, speelt mee. De uitkomsten van dit onderzoek gelden dus niet zonder meer voor álle modellen van een bepaald merk en kunnen afwijken van persoonlijke ervaringen.

Reviews

Zoek je ervaringen van andere consumenten over een specifiek model? Kijk dan eens in onze vaatwasservergelijker per wasmachine bij de reviews.

