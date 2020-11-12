Pannenkoekenmix: test suiker

Thomas Cammelbeeck Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:12 november 2020
Drie van de 60 pannenkoekenmixen zijn best gezond. Ze bevatten geen toegevoegde suikers en zijn gemaakt van volkorenmeel. Met wat tips voor gezonde toppings kun je hiermee best een gezonde maaltijd op tafel zetten.
Een aantal mixen bevatten veel toegevoegde suikers of veel zout. Een product bestaat zelfs voor 16% uit suiker. Een behoorlijke zoete hap dus, zelfs zonder stroop. Andere mixen bevatten juist weer veel zout.
Een pannenkoek van volkorenmeel is het gezondst. Maar slechts 4 van de 60 producten zijn gemaakt van volkorenmeel.
Gezondheid pannekoeken
Er zijn nogal wat pannenkoekmixen verkrijgbaar. Wij vonden maar liefst 59 soorten. Welke moet je hebben? Liefst een volkorenvariant zonder toegevoegde suiker en met zo min mogelijk zout. Dat is het gezondst.
In de tabel staan de 41 mixen zonder toegevoegde suikers bovenaan. Van die 41 bevatten er 3 ook nog eens volkorenmeel en nauwelijks zout. Die staan daarom bovenaan. De mixen met het meeste toegevoegde suikers staan onderaan.