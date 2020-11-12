Pannenkoekenmix: test suiker

Gezondheid pannekoeken

Er zijn nogal wat pannenkoekmixen verkrijgbaar. Wij vonden maar liefst 59 soorten. Welke moet je hebben? Liefst een volkorenvariant zonder toegevoegde suiker en met zo min mogelijk zout. Dat is het gezondst.

In de tabel staan de 41 mixen zonder toegevoegde suikers bovenaan. Van die 41 bevatten er 3 ook nog eens volkorenmeel en nauwelijks zout. Die staan daarom bovenaan. De mixen met het meeste toegevoegde suikers staan onderaan.

