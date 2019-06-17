Werken stimulantia?

Stimulantia verhogen je lichaamstemperatuur en laten je hart sneller kloppen. Je energieverbruik wordt daardoor iets hoger. Ook kunnen stimulantia het hongergevoel en vermoeidheid verminderen. Dat laatste maakt je iets actiever. Maar volgens studies verhogen zulke supplementen het energieverbruik maar met 100-200 kilocalorieën per dag. Met een half uurtje fietsen verbruik je evenveel calorieën.

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Zijn stimulantia veilig?

Op zichzelf zijn de stimulantia in afslankpillen onschuldig. Maar de supplementenindustrie gebruikt vaak hoge doseringen en combinaties van verschillende stoffen. De oppeppende werking van zulke supplementen kan daardoor best heftig zijn.

Ook kunnen ze bijwerkingen veroorzaken zoals:

Hoge bloeddruk

Hoge hartslag

Slapeloosheid

Onaangenaam hyper gevoel

Prikkelbaarheid

Combinaties van stoffen

Sommige supplementen bevatten bijvoorbeeld een mix van groene thee-extract, cafeïne en een stof uit citrusvruchten (synefrine). Die combinatie maakt zo tot een krachtig product, maar verhoogt ook het risico op bijwerkingen.

Gevaarlijke stoffen

Producten met synefrine kunnen sowieso gevaarlijk zijn. Dit geldt ook voor supplementen met extracten van de plant Ephedra sinica. Deze stoffen kunnen beroertes veroorzaken. Laat zulke supplementen dus links liggen. Ephedra is inmiddels verboden, maar synefrine (nog) niet. Het zit bijvoorbeeld in Bional Ideaalgewicht.

Soorten stimulantia

Onderstaande ingrediënten worden als stimulantia gebruikt in supplementen: