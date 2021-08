Test zonnebrandcrèmes 2017

In 2017 testten wij 15 zonnebrandcrèmes in tube of fles met beschermingsfactor SPF 30. Van de 15 crèmes scoorden er 3 een dikke onvoldoende omdat ze een veel lagere bescherming boden dan ze claimen.

Beste uit de Test 2017

Beste uit de Test in 2017 was Garnier Ambre Solaire beschermende zonnemelk met karitéboter. Nivea Protect & Hydrate in 400 ml verpakking was Beste Koop. La Roche Posay en Eucerin hadden dezelfde score als Nivea.

Tussen de Beste Koop en Beste uit de Test waren de verschillen klein. Garnier scoorde iets beter op bescherming en informatie op de verpakking. Nivea werd door ons panel iets beter gewaardeerd.

De favoriet van het panel was Nivea Protect & Bronze. Deze scoorde ook goed op beschermingsfactor (SPF) en labeling, maar bevat een ingrediënt dat we liever niet in zonnebrand zien en krijgt daarom een wat lager oordeel.

Drie crèmes met te lage SPF

Drie producten scoorden een dikke onvoldoende omdat ze de geclaimde beschermingsfactor (SPF) niet waarmaken.

Clinique mineral suncream lotion en Europrofit Sunmilk waren beide afraders omdat ze niet eens een 3 scoorden. Clarins creme solaire securite was net geen Afrader, met een testresultaat van 3,1.

Zonnebrandcrèmes SPF 30 - Test 2017

Merk Testoordeel Prijs Opmerking GARNIER Ambre Solaire, beschermende zonnemelk met karitéboter 7,4 €17

(200ml) NIVEA SUN

Protect & hydrate 7,3 €16 (400ml) LA ROCHE POSAY

Anthelios lait confort 7,3 €21 (250ml) Geen parfum EUCERIN

Sun Lotion-Extra lichte textuur 7,3 €22 (150ml) VICHY

Lait hydratant fraîcher - Fresh hydrating milk 7,2 Niet langer verkrijgbaar/andere samenstelling BIOTHERM

Lait solaire hydratant 7,2 €31 (400ml) €7,75 100ml Niet langer verkrijgbaar/andere samenstelling YVES ROCHER

Solaire peau parfaite / Lait Confort 7,0 €11,90 (150ml) €7,93 100ml Niet langer verkrijgbaar/andere samenstelling SOLAIT (Kruidvat)

Sun protection 6,9 €7,99 (400ml) €2 per 100ml Niet langer verkrijgbaar/andere samenstelling CIEN

Sun zonnemelk Classic 6,8 €0,99 (50ml) €1,98 per 100ml Niet langer verkrijgbaar/andere samenstelling NIVEA SUN

Protect & Bronze 6,8 €15,49 (200ml) €7,75 per 100ml Bevat BMHCA

Niet langer verkrijgbaar/andere samenstelling HEMA

Sun milk 6,6 €6 (200ml) €3 per 100ml Bevat BMHCA

Niet langer verkrijgbaar/andere samenstelling LAVERA

Sonnencreme 6,4 €9 (75ml) Minerale filter CLARINS

Crème solarie sécurité/Sun Care Cream 3,1 €27 (125ml) EUROPROFIT

Essential - Sun - Sunmilk 2,8 Afrader

Niet langer verkrijgbaar/andere samenstelling CLINIQUE

Mineral suncream lotion for body 2,0 €24 (125ml) Afrader

Minerale filter

Geen parfum

Let op! Deze test heeft geen Beste uit de Test of Beste Koop meer. Een aantal producten zijn sinds de test van 2017 niet langer verkrijgbaar en/of hebben een andere samenstelling. De richtprijzen zijn van april 2019.

Kooptips zonnebrand

Duurdere zonnebrandmiddelen zijn niet beter dan goedkope. In onze zonnebrandmiddelentest van 2017 vielen zelfs 2 dure middelen door de mand omdat ze een veel lagere SPF hadden dan vermeld.

Koop een zonnebrandmiddel dat naast bescherming tegen UVB-straling ook beschermt tegen UVA. Die herken je aan een logo van een blauwe cirkel met daarin UVA op de verpakking.

Koop een zonnebrandmiddel dat je lekker vindt smeren, fijn op de huid vindt en lekker vindt ruiken. Dan is de kans groter dat je het ook daadwerkelijk voldoende gebruikt.

