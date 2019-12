Hogere premie voor oudere verzekerde

Nieuws|Onderzoek van de Consumentenbond toont aan dat 14 van de 41 onderzochte zorgverzekeraars bij één of meer van hun aanvullende verzekeringen een leeftijdsafhankelijke premie hanteren. Net als vorig jaar is Menzis de enige van de 4 grote zorgverzekeraars die zich hier afzijdig van houdt.

Bij premiedifferentiatie is de maandpremie afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. Vaak geldt dat hoe ouder de verzekerde is, hoe hoger de premie die hij of zij moet betalen. Anders dan in de aanvullende verzekering is een leeftijdsafhankelijke premie in de basisverzekering verboden.

De grote 4

Van de grote 4 verzekeraars is Menzis de enige die niet aan premiedifferentiatie doet. CZ rekent vanaf 30 jaar €7 premieopslag voor het pakket Jongeren. Voor de andere aanvullende verzekeringen zijn de premies voor elke leeftijd gelijk.

VGZ kent voor alle tandartsverzekeringen een premiedifferentiatie, net als voor de aanvullende verzekeringen Aanvullend Goed, Beter en Best. Zilveren Kruis doet bij 8 van de 11 aanvullende verzekeringen aan premiedifferentiatie.

Omgekeerde premiedifferentiatie

Net als vorig jaar is FBTO de enige verzekeraar die bij één van de modules aan omgekeerde premiedifferentiatie doet. De module Gezinsplanning kost het meest voor verzekerden van 27 tot 50 jaar. Vijftigplussers met deze verzekering betalen ruim €7 minder. Voor de overige modules van FBTO geldt óf geen premiedifferentiatie, óf de gangbare variant: hoe ouder de verzekerde, hoe hoger de premie.

Grootste prijsverschil

Het grootste prijsverschil vinden we terug bij de Optimaal-polis van de Amersfoortse. Als verzekerde van 18 tot 25 jaar betaal je daar per maand €42,50 voor, terwijl je er vanaf 55 jaar €67 aan kwijt bent. Dat betekent een verschil van €24,50 per maand; €294 per jaar.

Zorgvergelijker

Benieuwd geworden naar wat voor gevolgen jouw leeftijd heeft op de maandpremies van verschillende verzekeringen? Bij de Consumentenbond kun je je zorgverzekering vergelijken en in één oogopslag zien wat een zorgverzekeringspakket voor jou kost.