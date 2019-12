Vaker wachttijd en hogere premies bij aanvullende verzekering orthodontie

Vaker wachttijd

Er zijn dit jaar meer aanvullende verzekeringen met wachttijd voor orthodontie. Bij verzekeringen met een wachttijd moet je eerst een een jaar verzekerd zijn, voordat je recht hebt op de vergoeding vanuit de verzekering.

Voor de CZ-verzekeringen Tandarts en Uitgebreide Tandarts gold in 2019 nog geen wachttijd, maar in 2020 wel. Hetzelfde geldt voor Univé Tand Best Pakket en VGZ Tand Best Pakket (allebei van het concern VGZ) en De Friesland AV Optimaal (onderdeel van Achmea). Sluit je voor 2020 een polis af met wachttijd voor orthodontie, dan heb je pas in 2021 recht op een vergoeding van beugelkosten.

Premies omhoog

Een analyse van de pakketten van 26 verzekeraars, laat zien dat de meeste aanvullende verzekeringen met vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar komend jaar duurder worden. Meestal gaat het om een stijging van zo’n €1 tot €4 op maandbasis. Voor enkele pakketten (De Amersfoortse Extra, Hema Aanvullend 3, Menzis TandVerzorgd 750 en National Academic Aanvullend 2) is de premie komend jaar gelijk aan die in 2019.

De grootste premiestijging vinden we terug bij ONVZ en PNOzorg. De uitgebreide aanvullende polissen ONVZ Vrije Keuze Superfit en PNO Excellent stijgen voor mensen ouder dan 18 jaar met €8,60 op maandbasis (van €132 in 2019 naar €140,60 in 2020). Voor een meeverzekerd kind betaal je daarbovenop in 2020 nog eens €29, tegenover €27,20 in 2019. De extra premie geldt voor maximaal 2 kinderen.

