Zorgpremie DSW stijgt met €6: bijna dubbel zoveel als verwacht

Hogere premiestijging dan verwacht

De stijging van €6 voor de maandpremie van DSW is hoger dan de verwachte stijging die het kabinet op Prinsjesdag communiceerde. Het kabinet ging uit van een gemiddelde stijging van €37 op jaarbasis (iets meer dan €3 per maand) voor de basisverzekering. Met een stijging van €72 op jaarbasis valt de stijging van de premie van DSW bijna tweemaal zo hoog uit. Wel blijft de premie van DSW net onder de rekenpremie van het kabinet (€118,50).

Oorzaken premiestijging

Volgens DSW-directeur Aad de Groot heeft de premiestijging van DSW twee belangrijke redenen. De eerste is dat DSW verwacht dat de zorgkosten fors gaan stijgen. Dit komt door hogere loonkosten in de zorg en de stijging van kosten voor dure geneesmiddelen. Daarnaast put DSW minder uit zijn reserves dan vorig jaar. Vorig jaar gaf DSW €5 op maandbasis terug; nu €2. Dit verklaart volgens De Groot dus het verschil van €3 met de verwachte stijging van de premie door het kabinet.

Eigen risico

DSW handhaaft het eigen risico van €375 voor zijn verzekerden, hoewel het wettelijk eigen risico is vastgesteld op €385. In 2017 besloot DSW het eigen risico (van ook toen al €385) met €10 te verlagen. Voor 2020 blijft deze verlaging dus gehandhaafd. Met het lagere eigen risico wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieken en gezonde mensen.

Andere zorgverzekeraars

Hoewel de premie van DSW vaak leidend is voor de premies van andere zorgverzekeraars verwacht De Groot dat de premies van de concurrenten een minder hoge stijging zullen hebben. Volgens De Groot heeft DSW vorig jaar namelijk ‘veel meer teruggegeven uit de reserves dan de andere zorgverzekeraars’.

Uiterlijk 12 november maken zorgverzekeraars de premies voor de verzekeringen van 2020 bekend. Wij publiceren de premies op onze pagina Premieoverzicht basiszorgverzekeringen.

Standpunt Consumentenbond

De kosten in de zorg stijgen en dus is het logisch dat de premies omhoog gaan. Ook stijgt de premie iets ter compensatie voor het eigen risico, dat door de overheid bevroren is op €385 voor de hele kabinetsperiode. Het is afwachten hoe andere verzekeraars hiermee om zullen gaan.

