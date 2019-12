Prinsjesdag: wat verandert er binnen de zorg in 2020?

Eigen risico

Het kabinet bevestigt op Prinsjesdag nog eens dat het eigen risico in 2020 opnieuw €385 zal bedragen. Geen verrassing, want in het regeerakkoord voor de jaren 2017-2021 was al vastgelegd dat het eigen risico van €385 voor de gehele kabinetsperiode wordt bevroren.

Zorgpremie

Het kabinet verwacht dat de gemiddelde maandpremie met iets meer dan €3 zal toenemen tot ongeveer €118,50. Dit betekent een stijging van €37 op jaarbasis. Het zijn echter de zorgverzekeraars die uiterlijk 12 november de uiteindelijke premies bepalen.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag stijgt meer dan de zorgpremie. Voor 2020 stijgt de maximale zorgtoeslag met €67 voor alleenstaanden en met €95 voor meerpersoonshuishoudens.

Lagere collectiviteitskorting

De maximale wettelijke korting voor een collectieve zorgverzekering gaat van 10% naar 5% in 2020. Dit geldt voor de basisverzekering; voor de aanvullende zorgverzekering geldt geen maximumpercentage voor de collectiviteitskorting.

Uitbreiding basispakket

Het basispakket van de zorgverzekering wordt ook in 2020 weer met enkele behandelingen en medicijnen uitgebreid. Onder meer met geneesmiddelen voor de behandeling van vreschillende soorten kanker en een geneesmiddel dat het loopvermogen van MS-patiënten verbetert.

