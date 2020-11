Vergoed bankoplichting

Ben je slachtoffer van bankspoofing of Whatsapp-fraude? Dan hoeven banken die schade volgens de wet niet te vergoeden, zeggen ze zelf. Je hebt namelijk zelf het geld overgemaakt. Soms doen ze het wel, uit ‘coulance’.

Wij vinden dat dat moet veranderen. Je kunt niet verwachten dat consumenten deze nieuwe, doortrapte fraudevormen allemaal doorzien. We willen dat banken de onzekerheid bij gedupeerden wegnemen met heldere en ruimhartige vergoedingsregels. Dus dat ze zeggen ‘we vergoeden, tenzij’.

Consumentenbond is in gesprek met banken. We willen dat ze in hun voorwaarden zetten dat vergoeden het uitgangspunt is. Ook als klanten het geld zelf hebben overgemaakt.