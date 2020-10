Gedupeerd door Yarden

Nieuws | 1 april 2019

Uitvaartverzekeraar Yarden in zwaar weer

Het financieel verslag van Yarden over 2018 maakt duidelijk dat Yarden in financiële problemen verkeert. Oorzaak is het terugdraaien van een besluit in 2007. De pakketpolissen, die recht geven op een volledig verzorgde uitvaart, werden toen omgezet naar een sommenpolis. In augustus 2018 concludeert Yarden dat de omzetting niet rechtsgeldig is. Naturapolissen zijn duurder dan sommenpolissen. Yarden moet dus ineens veel meer geld reserveren om de uitvaarten te kunnen betalen. Die reserve is niet hoog genoeg. De verzekeraar komt onder toezicht van DNB en is verplicht een herstelplan te maken.