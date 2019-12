Test autostoeltjes mei 2017: veel veilige nieuwe stoeltjes

We voeren deze test uit samen met onze Europese partners en testen dus ook stoeltjes die in het buitenland verkrijgbaar zijn. Daar zaten een paar dikke onvoldoendes tussen.

Tijdens de test vloog er bijvoorbeeld een dummy uit de Multipolaris Fix van Casualplay, de vangtafel wist de dummy niet tegen te houden tijdens een frontale botsing.

Ook zagen we stoeltjes falen tijdens de botsing van opzij, waarbij het hoofd van de dummy de deur raakte.

De stoeltjes die in Nederland te koop zijn slaagden wel allemaal op het gebied van veiligheid, al is het ene stoeltje duidelijk beter dan het andere.

We hebben stoeltjes getest van merken als Cybex, Kiddy, Nuna en Maxi-Cosi.

Ongewenste stoffen

Toch kregen niet alle stoeltjes een voldoende. Het Joolz stoeltje, dat ook past op een Joolz kinderwagen, heeft een laag oordeel gekregen omdat er ongewenste stoffen in de bekleding werden gevonden.

* Update juli 2017

We hebben Joolz gevraagd verontruste ouders een oplossing te bieden. Maar zij blijven bij hun standpunt dat het zitje geen materialen bevat die gevaarlijk zijn voor ouders of voor hun kind. Ze verwerpen expliciet onze conclusie, omdat we niet de mildere eisen voor autostoeltjes hebben gevolgd, maar die voor speelgoed. Kinderen hebben vaak meer contact met hun kinderzitje dan met een stuk speelgoed, vandaar onze keuze. Joolz stelt ook dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de gevonden stof (TCPP) kankerverwekkend zou zijn.

Ze gaan daarbij voorbij aan het feit dat TCPP op de lijst voor verboden stoffen in speelgoed staat omdat het mogelijk kankerverwekkend is en aan het feit dat de eisen voor ongewenste stoffen in autostoeltjes op het punt staan aangescherpt te worden in ‘onze richting’.

Joolz zegt de stof nodig te hebben om de brandveiligheid te waarborgen (het is een brandvertrager), maar alle concurrerende producten laten zien dat het ook op andere manieren kan.

Kortom, we worden het niet eens. Joolz verwijst voor aanvullende vragen naar de consumer service afdeling via consumer@my-joolz.com.

Het autostoeltje van Stokke, dat praktisch hetzelfde stoeltje is met een andere bekleding, heeft dit probleem niet. Beide zijn BeSafe-autostoeltjes.

Vorig jaar bleek de Cybex Aton 4 ongewenste stoffen te bevatten. Cybex heeft de bekleding aangepast en tijdens de test werden de stoffen dan ook niet meer aangetroffen in de Aton 5, zoals het stoeltje nu heet.

Achterwaarts vervoeren

Het is veiliger om je kindje zo lang mogelijk achteruitkijkend te vervoeren. De vers geteste Axkid Wolmax maakt dat mogelijk. Dit stoeltje is geschikt voor kinderen tot ongeveer 7 jaar oud.

In Scandinavië, waar dit stoeltje vandaan komt, is het gebruikelijk om kinderen zo lang mogelijk achterwaarts te vervoeren. Het zitje wordt vastgezet door de autogordel, maar ook door 2 gordeltjes aan de voorstoel. Helaas is het plaatsen van het stoeltje lastig en foutgevoelig, waardoor het stoeltje op een onvoldoende uitkomt.

Er komen steeds meer i-size stoeltjes voor baby’s en peuters, waar kinderen tot minimaal 15 maanden oud achterwaarts in vervoerd kunnen worden. Het eerste i-size stoeltje van Britax-Römer (voorheen Römer) is ook getest; de Baby-Safe i-size.

Baby/peuterstoeltjes

We hebben ook weer 4 stoeltjes getest die geschikt zijn voor baby’s én peuters. Dat wil zeggen dat je zo’n stoeltje ongeveer 4 jaar kunt gebruiken. Dit zal in de meeste gevallen goedkoper zijn dan 2 aparte stoeltjes kopen.

Een los babystoeltje kan handig zijn. Zo dragen veel ouders hun kind vanuit de auto naar de plaatst van bestemming of omgekeerd. Dat kan niet met deze stoeltjes die altijd in de auto blijven staan.

