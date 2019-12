Test autostoeltjes mei 2018: veilige en dure nieuwe stoeltjes

Nieuws|Begin 2018 hebben we weer nieuwe stoeltjes getest. Hoewel de meeste een voldoende scoren, kwamen we ook 2 Afraders tegen. Bijzonder is het geteste stoeltje met airbags.

Goede bescherming

Verreweg de meeste stoeltjes in deze test bieden goede bescherming. Zelfs in onze extra zware tests. Veel stoeltjes zijn wel stevig geprijsd. Dat komt ook doordat we vooral i-Size stoeltjes testen. Dit zijn stoeltjes die voldoen aan de nieuwste veiligheidsnorm.

Afraders

Dat het niet alleen maar rozengeur en maneschijn is, bewezen de stoeltjes van Concord en Giordani. Die kwamen als Afraders uit de test. Tijdens de botsproeven bleef de dummy wel netjes in de Ultimax i-Size van Concord zitten. Maar het stoeltje brak los van zijn schaal (zie foto hieronder). Het resultaat was dat de dummy een flinke klap naar voren maakte.

Bij een echt ongeluk raakt het hoofd van het kind hoogstwaarschijnlijk ook nog de (bestuurders)stoel. Tijdens de botsing van opzij is het weer raak. Het hoofdje botst hierbij tegen de deur van de auto. Concord geeft aan te stoppen met de productie van de Ultimax i-Size.



We voeren deze test uit samen met onze Europese partners. We testen dus ook stoeltjes die in het buitenland verkrijgbaar zijn. Zoals de Giordani Evolution Isofix. Ook bij dit stoeltje kwam de dummy in de problemen tijdens de botsing. Zo schoot onder andere het heupgordeltje in de onderbuik. Dit kan voor inwendig letsel zorgen bij een kind.

Airbags

De grote vraag was natuurlijk of de Maxi-Cosi AxissFix Air z’n belofte kon waarmaken. Dit stoeltje heeft ingebouwde airbags in de gordeltjes. Deze zorgden inderdaad dat de dummy het minder zwaar te verduren kreeg dan in een vooruitkijkend zitje zonder airbags.

Op deze foto is ook goed te zien dat het hoofd wat minder ver naar voren schiet dan het hoofd van de dummy in het andere stoeltje. Maar de AxissFix Air kun je ook achteruitkijkend gebruiken. En die positie wint het nog altijd van vooruitkijkend. De krachten op het nekje van de baby zijn dan veel lager. Het stoeltje kost maar liefst €650.

i-Size kinderstoeltje

Er zijn al een tijd baby- en peuterstoeltjes op de markt die voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnorm. Dit zijn de i-Size-stoeltjes. We hebben nu ook eindelijk één van de eerste i-Size-stoeltjes voor grotere kinderen kunnen testen. De Besafe iZi Flex Fix. Bekijk de testresultaten van deze en alle andere geteste kinderstoeltjes.

Veel stoeltjes getest

Al bijna 50 jaar test de Consumentenbond autostoeltjes. Bijna alle stoeltjes die we dit jaar hebben getest slaagden op het gebied van veiligheid. Al is de ene duidelijk beter dan de andere. Ook valt het gebruiksgemak soms tegen. We hebben stoeltjes getest van merken als Britax-Römer, Cybex, Kiddy, Nuna en Maxi-Cosi. Bekijk alle geteste stoeltjes.

