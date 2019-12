Autostoeltjes: op 2 gevallen na goed uit de test

Elk half jaar test de Consumentenbond de nieuwste autostoeltjes voor kinderen, peuters en baby’s. Toen we deze zomer met de botsproeven begonnen ging het goed mis met de Recaro Optia en de Jané Grand. Deze 2 autostoeltjes faalden de frontale botsing totaal. We publiceerden dit resultaat onmiddellijk, zonder de resterende testresultaten af te wachten.

Voldoende

De autozitjes die we erna testten, vlogen gelukkig niet door de auto. Ze scoorden allemaal een (dikke) voldoende in onze test. We hebben onder andere de Nuna Rebl Plus en de Cybex Aton M getest. De nadruk lag op stoeltjes die met Isofix worden vastgeklikt in de auto. Veel autostoeltjes kunnen ook met de gordel worden vastgezet (handig voor incidenteel gebruik in een auto zonder Isofix) en deze zijn ook zo getest.

Bekijk de testresultaten van de Test Autostoeltjes.

Fabrikanten verbeteren 'slechte' autostoeltjes

Recent vielen dus verschillende zitjes in de test door de mand. Het goede nieuws is dat fabrikanten daarop reageerden met verbeteringen. Met wisselend succes. Een kort overzicht van hoe het verder ging met onze Afraders:

Recaro stopte de productie van de Optia nadat die problemen gaf in de test van oktober 2016. In 2017 kwam de fabrikant met een nieuwe versie, maar ook deze kwam niet door de test. De falende stoeltjes van Recaro vonden we niet meer in de winkels terug.

Jane ontdekte dat in sommige producten een onderdeel ontbrak en zette een ingewikkelde procedure op om dat na te lopen. Bezitters kunnen daarvoor op de website terecht, waar ze de barcode van hun stoeltje kunnen intypen. De falende stoeltjes van Jane vonden we niet meer in de winkels terug.

In mei stelden we vast dat het babyzitje van Joolz schadelijke/ongewenste stoffen bevatte (vlamvertragers). Hoewel Joolz de schadelijkheid van de gevonden stof bestrijdt, zeggen ze vanaf november alleen nog ‘schone’ zitjes te leveren.

In oktober 2016 vloog de Nuna Rebl door de auto. Met de verbeterde versie (Rebl Plus) heeft Nuna zich prima hersteld.

De Cybex Aton 4 bevatte ook ongewenste stoffen en gaat nu als Aton 5 schoon door het leven.

Steeds meer i-Size autostoeltjes

In de groep voor baby’s en peuters verschijnen steeds meer i-Size-producten (de nieuwe norm voor autostoeltjes) op de markt. Sommige stoeltjes en onderstellen kunnen een langere periode gebruikt worden, soms zelfs vanaf de geboorte tot zo’n 4 jaar oud. Bovendien kan het zitje ook steeds losgekoppeld worden van het onderstel, bijvoorbeeld zodat je een baby buiten de auto kunt dragen. Bekijk welke i-Size zitjes getest zijn.

Nieuw: kinderzitje met Airbag

Net voor deze publicatie introduceerde MaxiCosi de AxxisFix Air, het eerste zitje waarin je kindje door kleine airbags in een frontale botsing beschermd wordt. Niet in de test dus, maar we hebben al een voorproefje en natuurlijk staat hij bovenaan de lijst voor de volgende test.

Vanaf zomer 2017: i-Size voor zittingverhogers

Afgelopen zomer werd het tweede deel van de i-Size norm (‘R129’) van kracht, voor zittingverhogers met rugleuning voor kinderen vanaf 100 cm tot minimaal 135 cm. i-Size bestaat voor baby- en peuterstoeltjes met Isofix al vanaf 2013. De oude (R44) zal op den duur verdwijnen. De nieuwste stoeltjes die aan deze norm voldoen, zoals de Jané i-Quartz (100-150 cm) en de BeSafe iZi Flex Fix (100-150 cm), hopen we in het voorjaar van 2018 te testen.

