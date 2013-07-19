Archief Babyfoon

Alarmmatjes voor baby's
Alarmapparaatjes of matjes die wiegendood zouden kunnen voorkomen. Hoe werken ze precies en heeft het zin om ze te gebruiken?
Alarmapparaatjes of matjes die wiegendood zouden kunnen voorkomen. Hoe werken ze precies en heeft het zin om ze te gebruiken?
Babyfoons met camera zijn er in verschillende soorten, met elk hun eigen voor- en nadelen. Bekijk goed welke bij jou past.
Een babyfoon installeren lijkt simpel, maar de juiste plek maakt een groot verschil. Voor goed beeld en geluid, en voor de veiligheid van je kind. Zo hang je hem veilig op.
Babyfoons verschillen in functies. Sommige functies geven extra gemak of geruststelling, andere zijn vooral handig in specifieke situaties. Lees je welke functies vaak voorkomen en wat ze doen.
Kies je voor een babyfoon met camera of een DECT-babyfoon? Een korte opsomming van de verschillende soorten babyfoons.
Lees hoe wij de verschillende babyfoons vergelijken en tot onze testresultaten komen.
Er zijn geen regels of richtlijnen die je vertellen tot op welke leeftijd je een babyfoon gebruikt. We vroegen 140 ouders tot op welke leeftijd ze een babyfoon gebruikten en waarom.
Het grootste babyfoonmerk van Nederland heeft na een hele tijd weer een babyfoon met app. Deze Smartbabycam10 was te laat voor onze vergelijkende test in december. Daarom alvast deze eerste indruk, voordat we hem later dit jaar uitgebreid gaan testen.
Eigenaars van een Foscam babyfoon of beveiligings- of IP-camera moeten deze zo snel mogelijk updaten. Dat adviseert de Consumentenbond. Door een lek in de beveiliging kunnen kwaadwillenden ze overnemen.
Philips gaat de opmerkelijke voorwaarden aanpassen waarmee je akkoord moet gaan als je de Philips In.Sight babyfoon van €160 in gebruik wilt nemen. Dit heeft Philips toegezegd naar aanleiding van kritische vragen van de Consumentenbond over deze voorwaarden.