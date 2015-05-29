Archief Blenders

Waarschuwing veiligheid: KOENIC Smoothie Maker
Een klein onderdeel in de flesdop van de KOENIC Smoothie Maker kan loskomen na meerdere keren spoelen in de vaatwasser. Dit onderdeel kan in de fles terechtkomen met kans op verstikkingsgevaar.
Een klein onderdeel in de flesdop van de KOENIC Smoothie Maker kan loskomen na meerdere keren spoelen in de vaatwasser. Dit onderdeel kan in de fles terechtkomen met kans op verstikkingsgevaar.
Wat zijn de verschillen tussen een slowjuicer, sapcentrifuge en blender? En welke manier van sap maken is het gezondst?
Met een stomer-blender maak je zelf een vers babyhapje klaar voor je kind. Deze blenders heten ook wel baby-stomer-blenders of baby-foodprocessors. Waar let je op bij het kopen van een stomer-blender?
Wij testen blenders op onder andere maken van smoothies, pureren van groenten en malen van ijsblokjes. En het gebruiksgemak, geluid en de constructie. Op deze pagina leggen we uit hoe we testen.
Je hebt blenders voor €20 tot wel €500 of meer. We testten er diverse de afgelopen jaren. Een goedkope blender: lekker goedkoop of duurkoop?
Met een blender of staafmixer kun je ingrediënten snel fijnmaken. Je maakt er soep, saus, spreads of smoothies mee. Welke geeft het beste resultaat?
Aldi roept de oplaadbare blender van het merk Ambiano terug. De batterij kan kortsluiting maken en oververhitten. Hierdoor is er kans op brandgevaar.
De nieuwe Blend & Go van Braun is een staafmixer en een smoothieblender in 1. Een leuke en handige combinatie.
Er is een veiligheidswaarschuwing uitgegaan van de NVWA voor de Alecto BS-77 5-in-1 Baby Food Processor. Je kunt het product terugbrengen naar de winkel. Het aankoopbedrag krijg je dan terug.
Fabrikant Kenwood roept zijn blender BLEND-X pro BLM800 terug. Het mes onderin kan afbreken.
De Stomer-Blender - model XJ 12406 - van Kruidvat is niet veilig. Van een bepaald onderdeel kunnen kleine stukjes loslaten en in het voedsel terechtkomen.