Wat is PressReader?

Een van de gebruiksmogelijkheden van de onlangs ook in Nederland gelanceerde Apple iPad (onze eerste indruk van de Nederlandse iPad volgt begin september, hier een eerdere bespreking van de Engelstalige versie) is het apparaat gebruiken als een 'digitale leesplank' oftewel e-reader voor elektronische boeken, kranten en tijdschriften. Er zijn diverse programma's (apps) die dit mogelijk maken. Een opvallende reader-app is PressReader. Je kunt er maar liefst 1400 verschillende kranten uit binnen- en buitenland mee lezen. Daaronder het complete ochtendblad De Volkskrant.

In het Engels

PressReader is niet alleen voor de iPad, maar ook beschikbaar voor de iPhone, iPod, BlackBerry en Windows Mobile gebaseerde smartphones. Helaas nog niet voor telefoons met Google Android. De app zelf is gratis te downloaden en helaas alleen in het Engels. Na opstarten kun je zoeken naar publicaties op basis van het land of de taal. Uiteraard is het ook mogelijk om te zoeken naar een publicatie op basis van een zoekwoord.

De producent van PressReader heeft een productpagina op internet en publiceerde een .

Wij installeerden PressReader op een iPad en bladerden door een editie van De Volkskrant. Lees onze bevindingen.

PressReader voor de iPad review

Wanneer we in PressReader op zoek gaan naar kranten op basis van de Nederlandse taal, komen we er 15 tegen. Bovenaan de lijst pronken de digitale versies van De Volkskrant en het Belgische De Morgen. Het aanbod van Nederlandstalige kranten kan wisselen. Tot eind augustus 2010 was NRC bijvoorbeeld ook te verkrijgen via uit PressReader, maar vanaf die datum plots niet meer; de uitgever ontwikkelde een eigen 'app' voor iPad en iPhone.

Kosten

Nadat we in PressReader hebben gekozen voor De Volkskrant, kan de gebruiker ervoor kiezen om voor €0,79 eenmalig een editie te kopen (via het iTunes-account, dat nodig is voor het kopen en downloaden van software op iPad en iPhone), of om een abonnement te kiezen via de ontwikkelaars van PressReader.

Wij kiezen voor een enkele publicatie van de Volkskrant en kunnen daarbij ook aangeven van welke datum we de krant willen ontvangen. Door een onbekende beperking kunnen we niet verder terug dan mei 2010 bij De Volkskrant. Een andere handige optie bij het kopen van een krant is de functie 'Auto Delivery'. Hiermee haalt PressReader zelf gespecificeerde edities op wanneer de applicatie wordt opgestart, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe krant is verschenen waar je op geabonneerd bent.

Afrekenen

Bij het daadwerkelijk aankopen van een publicatie dient het iTunes-wachtwoord ingevuld te worden. Hierna wordt de digitale versie van de krant op de achtergrond binnengehaald en verschijnt een venster in de PressReader app wanneer de krant binnen is. Deze verschijnt vervolgens in het overzicht 'My Library'.

Het is ook mogelijk om via zelf PressReader een abonnement af te sluiten bij de ontwikkelaar genaamd PressDisplay. Voor iets minder dan €10,- per maand is het mogelijk om een hele maand de krant naar keuze te ontvangen.

€6 tot €8 per maand

Een online-abonnement (via PressReader) op De Volkskrant kost tussen de €6 en €8 per maand (let wel: de papieren versie kost €23,30 per maand, bij een jaarabonnement). Wanneer het abonnement wordt aangegaan, blijkt dat je maar tot maximaal 7 dagen terug kunt gaan in het krantenarchief. Door €23 extra te betalen kun je maximaal 2 weken terug in de tijd kijken en onbeperkt kranten lezen.

Huidige digitale abonnementen van De Volkskrant worden helaas niet geaccepteerd door PressReader.

Nog even op het Volkskrant-tarief terugkomen van €6 per maand… Dat is meer dan driemaal zo goedkoop als een 'papieren' abonnement. Zo bekeken, heb je de aanschaf van de eenvoudigste iPad (€500) in 30 maanden 'terugverdiend', als je het papieren krantenabonnement stopt en omzet naar een elektronische. Dan neem je wel de gok dat de uitgever van De Volkskrant in die tijdspanne zijn elektronische abonnementstarief niet verhoogt en dat je iPad niet stukgaat (dan kun je ook geen krant lezen).

'Eigen apps' van kranten

Behalve via PressReader is de digitale Volkskrant binnenkort ook te lezen met een door uitgever Persgroep zelf ontwikkelde app, zo meldt een publicatie op Volkskrant.nl. NRC Handelsblad heeft onlangs al de eigen reader-applicatie voor de iPhone bijgewerkt tot een die beter voor de grotere iPad geschikt is. Hoe de digitale-kranten-markt zich ontwikkelt en met welke iPad-app de digitale krant op de lange termijn (alleen) kan worden gelezen, lijkt dus nog niet helemaal vast te staan.

Met de 'universele' PressReader komt de digitale versie van De Volkskrant - hoe dan ook - al goed tot zijn recht op de iPad (zie afbeelding rechts). Met twee vingers op het aanraakscherm kun je in- en uitzoomen op artikelen. Wanneer je de iPad draait, volgt de krant de oriëntatie van de iPad. In landschapmodus is de bovenkant van de krant goed te zien, in portretmodus is bijna de gehele pagina van de betreffende krant zichtbaar, maar zijn de letters moeilijk leesbaar.

Voorlees-optie

Door op de titels van de verschillende artikelen te tikken, verschijnt een nieuw venster met daarin het gehele artikel. Letters zijn op eenvoudige manier groter of kleiner te maken met een icoontje onder de tekst. Met een ander knopje op het scherm, in de vorm van een hoofdtelefoon, kan het gehele artikel zelfs worden voorgelezen in een acceptabele computerstem, zelfs bij Nederlandse kranten.

Het navigeren door de verschillende pagina's van de kranten gaat eenvoudig door een veegbeweging over het scherm te maken, naar links of naar rechts. Er is ook een pijltje rechtsboven in het scherm. Een andere interessante mogelijkheid is de inhoudsopgave die PressReader genereert op basis van de titels. Hierdoor is op eenvoudige en overzichtelijke wijze snelle toegang tot bepaalde secties of pagina's in de krant mogelijk.

Digitalereplica

De kranten die via PressReader inzichtelijk zijn, zijn volledige digitale replica van de papieren versie. Er is geen sprake van nieuwe content of verrijking zoals extra film- of geluidsfragmenten. Er is ook nog (geen) interactie tussen de krant en de lezer mogelijk. Denk aan een reactie op een bericht, een correctie of klacht, of het inzenden van een ingevulde kruiswoordpuzzel.

Conclusie

PressReader is een gebruiksvriendelijke, duidelijke en handige applicatie waarmee kranten en tijdschriften uit alle hoeken van de wereld gelezen kunnen worden. Navigeren door artikelen en zoeken van specifieke woorden of tekst gaat erg eenvoudig. De voorleesfunctie is een welkome aanvulling die goed werkt. Jammer dat de applicatie nog niet in het Nederlands is en dat er slechts een Nederlandse krant, De Volkskrant, in het assortiment zit.