Archief E-readers

Storytel
Storytel is een abonnementsdienst voor het luisteren en lezen van boeken. De apps voor smartphone en tablet zitten goed in elkaar en het bladeren door de bibliotheek is leuk en gemakkelijk.
Storytel is een abonnementsdienst voor het luisteren en lezen van boeken. De apps voor smartphone en tablet zitten goed in elkaar en het bladeren door de bibliotheek is leuk en gemakkelijk.
Met Kobo Plus lees je voor een vast bedrag per maand onbeperkt boeken. Het actuele aanbod is completer dan de online Bibliotheek.
Regelmatig testen wij e-readers van verschillende merken. We leggen uit hoe we wij testen en tot onze testoordelen komen.
Een deel van de e-books is beveiligd tegen kopiëren met Adobe DRM. De meeste boeken hebben tegenwoordig een watermerk in plaats van DRM.
Je koopt een e-book en bent zo enthousiast dat je partner het ook wil lezen. Maar je mag niet zomaar een kopie maken. Hoe zit dat?
E-readers zijn alleen geschikt voor boeken lezen. Wil je meer dan alleen maar lezen? Kies dan voor een tablet.
Online vind je gigantisch veel gratis e-books. Voor een topje van de ijsberg hoef je enkel te zoeken naar 'gratis e-books'.
Kobo, Amazon en PocketBook zijn de bekendste e-reader merken. Lees meer over hun eigenschappen.
Ben je op zoek naar e-books voor op je e-reader of tablet? Lees alles over het lenen van e-books bij de Bibliotheek.
Ben je op zoek naar e-books voor op je e-reader of tablet? Lees alles over e-books kopen.
Kindle en Kobo zijn bekende e-readermerken. Beide fabrikanten hebben een divers aanbod. Welke e-reader moet je kiezen? Bekijk de belangrijke verschillen.
Je kunt tijdschriften digitaal lezen met een groeiend aantal apps. Nieuw is Readly. Voor een vast bedrag per maand lees je onbeperkt door bladen van over de hele wereld.
Na een eerdere iOS-update meldden veel iPad-gebruikers problemen met de iBooks-app. De update naar iOS 11 zorgt ervoor dat je e-books weer zichtbaar zijn.
In 2016 werden flink meer e-books uitgeleend door de bibliotheken: een groei van 47% ten opzichte van 2015.
Met het gratis programma Calibre kun e-books 'omzetten' zodat je ze ook op een Kindle kunt lezen.
Pdf-bestanden kunnen slecht leesbaar zijn op een e-reader. Door de bestanden om te zetten kan de leesbaarheid soms een stuk verbeteren.
Bibliotheken krijgen meer vrijheid in het uitlenen van e-books. Nu kan de bibliotheek zelf e-books inkopen en uitlenen zonder afspraak met de uitgever.
Kobo heeft besloten de Kobo Glo HD niet meer te verkopen. De e-reader wordt vervangen door de Kobo Aura Edition 2.
Klanten van Mofibo kunnen binnenkort geen gebruik meer maken van de app en website om luisterboeken te streamen. Een aantal maanden geleden nam Storytel concurrent Mofibo al over, maar daar merkten klanten tot nu toe weinig van. Mofibo geeft klanten nu de mogelijkheid om over te stappen naar Storytel.
Gebruikers van een Amazon Kindle e-reader van voor 2014 moeten de software updaten willen ze boeken via de cloud kunnen blijven kopen.