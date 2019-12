Wat is Yindo

Yindo is een boekwinkel en bibliotheek ineen. De dienst werkt niet met een jaarpas zoals een gewone bieb; je moet 'Yindo-points' kopen om boeken te lenen. Als je een boek hebt geleend, verschijnt het op je persoonlijke boekenplank in een webpagina van Yindo.

Je kunt de Yindo-boeken ook kopen met Yindo-points. De boeken blijven dan permanent op je boekenplank staan. Het is ook mogelijk gewone boeken te bestellen via Yindo. Die kun je niet met Yindo-points betalen.

De homepage van Yindo beweert dat je e-books in ePub- of pdf-formaat kunt downloaden om ze op een e-reader te lezen. Maar dat blijkt op het moment van bekijken (nog) niet mogelijk.

Werkt met elke pc

Je kunt Yindo plus je geleende boeken vanaf elke computer met internettoegang benaderen. Dit is een flink voordeel ten opzichte van de bestaande methoden om e-books te verkopen; dit werkt namelijk met losse bestanden die je meestal maar een beperkt aantal keren mag downloaden en overzetten naar een geschikte e-reader.



Yindo zegt te werken in álle browsers, maar je hebt wel Microsoft Silverlight nodig, een multimedia-uitbreiding voor je browser. Die uitbreiding kun je gratis installeren (in browsers voor Windows en MacOS) als je hem nog niet hebt.

Gratis Yindo-points

Om Yindo-boeken te lenen of te kopen moet je je registreren met een e-mailadres en wachtwoord. Je krijgt 500 Yindo-points gratis als je je aanmeldt.

Weet wel dat je automatisch de nieuwsbrief krijgt toegestuurd als je geregistreerd bent. Dit kun je uitzetten via Mijn Yindo > Instellingen. Wil je gewoon rondkijken of reguliere boeken bestellen, dan heb je geen account nodig.

Lees ook onze bevindingen met Yindo.



Onze bevindingen

Als we Yindo nader bekijken, blijkt het aanbod beperkt tot non-fictie boeken, vooral in de categorieën management en computer. Een roman lenen zit er niet in. Maar zelfs in de genoemde categorieën is het aanbod beperkt: op dit moment biedt Yindo ongeveer 150 boeken aan.

Zoeken, lenen, kopen

Een boek zoeken, kan via een zoekveld en per categorie. Vervolgens verschijnen de boeken via een soort animatie in het scherm (zie afbeelding hiernaast). Deze overzichtspagina met de boeken waaruit je kunt kiezen, is niet overzichtelijk.

Als je een boek gevonden hebt dat je wilt lezen, kun je het aanklikken. In de pagina die volgt kun je een aantal pagina's gratis lezen en kun je het boek lenen of kopen. De uitgever van het boek heeft bepaald welke boeken geleend mogen worden en welke alleen verkocht.

Het lenen van een boek voor een maand kost tussen de 0 en 200 Yindo-points (ongeveer €2). Je kunt een Yindo-boek ook kopen, dan blijft het permanent op je boekenplankje staan. De prijs is afhankelijk van het boek, maar ligt gemiddeld lager dan de prijs van het papieren boek.

Boeken lezen

Je geleende en gekochte boeken komen op je boekenplankje te staan. Hier kun je ze aanklikken waarna ze worden geopend in de 'Yindo-reader'. Deze kun je openen in het volledige scherm, en je kunt in- en uitzoomen. Met de muis kun je doorklikken naar de volgende pagina. Ook is het mogelijk losse pagina's te printen voor eigen gebruik en kun je bladwijzers maken, zodat je de volgende keer weet waar je gebleven was. Een voordeel van boeken lezen op de pc is dat de kleurenfoto's goed tot hun recht komen (e-books op een e-reader worden vooralsnog in zwart wit weergegeven).

Telefoon en tablet

Het is een beperking dat je de boeken alleen in een internetbrowser op een Windows-pc of Mac-computer kunt lezen. Het zou juist leuk zijn als je geleende boeken ook op je smartphone of tabletcomputer kunt lezen, onderweg of thuis. Er is geen smartphone-app en omdat Yindo gebruikmaakt van Microsoft Silverlight werkt het (nog) niet met de browsers van de meeste smartphones (enkele Nokia's uitgezonderd), of browsers van Google Android- en Apple iPad-tabletcomputers. Yindo zegt te werken aan een versie van de website die ook op telefoons en tablets bruikbaar is.

Conclusie

Het is een aardig concept dat je makkelijk en zonder veel gedoe direct in je browser onlineboeken kunt lenen, tegen een klein bedrag. Volkomen nieuw is het e-books lenen niet: er zijn al meerdere initiatieven van diverse bibliotheken.

Helaas is de keuze aan boeken bij Yindo nog erg beperkt. Het zoeken van een boek gaat niet handig, maar de Yindo-reader waarin je de boeken kunt lezen biedt voldoende mogelijkheden.

Het is jammer dat Yindo (nog) niet werkt op de meeste smartphones en geen van de huidige generatie tabletcomputers, al belooft de onlineboekwinkel dat dit binnenkort wel het geval zal zijn.