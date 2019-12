Eerste indruk|De Entourage Pocket Edge is een tabletcomputer en een e-reader in één apparaat. Bevalt deze combinatie? Lees onze eerste indruk.

Conclusie Entourage Pocket Edge

De combinatie van een e-reader en een tablet die bij het gebruik op elkaar aansluiten en communiceren is goed geslaagd. Er zijn verschillende slimme en nuttige extra's die een afzonderlijk e-reader en tablet niet hebben.

Het snel zoeken of kiezen van een e-book via het tablet om het bijna gelijk op een rustig e-inkscherm te kunnen lezen vind je in geen enkel ander apparaat.

Helaas is het apparaat verder een verzameling van slordigheden. In de e-reader gaat zoomen en schuiven niet soepel, en zijn andere handelingen zeer traag, de batterijduur laat te wensen over, en het ontbreekt aan allerlei functies die moderne tablets wel hebben.

Zeker met de nieuwe Android 3.0-tablets die binnenkort gaan verschijnen zal dit apparaat met 1.6 snel stokoud aanvoelen.



Voordelen

Het e-bookscherm is prettig leesbaar;

Goede veelzijdigheid;

Aantekeningen met pen op het scherm mogelijk;

Mat scherm weinig last van reflecties;

Goede integratie van e-book toepassingen en tablet toepassingen;

Goede helpfuncties en uitleg filmpjes (maar alles in het Engels).



Nadelen

Accuduur onder de maat;

Vertaling naar het Nederlands is lang niet compleet;

Drukgevoelig aanraakscherm niet altijd even gevoelig;

Oude versie van Android (1.6);

Beperkte keus in de Entourage Edge-applicatiewinkel;

Reageert soms traag;

Speelt niet alle MP3 muziek goed af;

Herkent oriëntatie van het scherm niet automatisch;

E-book scherm klein ten opzichte van behuizing;

Tablet scherm groot maar uit verhouding.

De Entourage Pocket Edge in praktijk

Dichtgeklapt doet de Entourage Pocket Edge denken aan een flinke agenda, die wel past in een in een forse binnenzak. De schermen hebben een grijze hardplastic rand. Rubberen voetjes behoeden de glanzende behuizing voor krassen. Je kunt het 'boek' helemaal openklappen zodat je aan de voorkant de e-reader hebt, en aan de achterkant het tablet. Het scharnier voelt stevig aan.

Installeren

Bij het installeren moet je een 11-stappenplan doorlopen, waarbij elke stap duidelijke uitleg krijgt. Maar alles is wel in het Engels.

Het opstarten duurt vrij lang, en laat vreemd flitsende schermen zien, niet elegant. Na het installeren kun je de Pocket Edge op de Nederlandse taal instellen. Helaas is daarna lang niet alles in onze taal. Na het opstarten geeft het e-readerscherm alvast aanwijzingen welk icoon naar de boeken, of het websurfen leidt. Je kunt kiezen: e-reader links, tablet rechts of andersom. Maar het cursorbesturende knopje (de 'microtrackpad') zit alleen rechts.

Koppeling e-reader en tablet

De koppeling van e-book en tablet geeft allerlei mogelijkheden, en die zijn benut. Je kunt in een e-book bijvoorbeeld een woord selecteren, en dit dan meteen op het tablet op Google, of Wikipedia opzoeken.

Het kiezen of selecteren van e-books of documenten doe je op het tablet. Je kunt een boek niet van het ene scherm naar het andere scherm slepen, maar een pijl geeft duidelijk aan op welk scherm je het boek kunt gaan lezen.

Ook kun je de hoofdstukindeling op het tablet laten zien, om zo snel naar een bepaald hoofdstuk te gaan. Verder kun je afbeeldingen of een hele pagina in kleur op het tabletscherm bekijken.

Staat de e-reader aan, dan staat ook het tablet aan. Dit trekt een behoorlijke wissel op de batterijduur. Na een halve dag is het apparaat al leeg, ook als je de tablet weinig gebruikt.

Als e-reader

Vergelijkbaar met andere e-readers heeft de Entourage Pocket Edge een prettig leesbaar scherm. Het scherm reageert goed op het pennetje, maar niet op je vingers. Navigeren met de menu's gaat zoals op de meeste e-ink schermen traag. Lastig is dat je vaak tekst moet vergroten omdat het scherm maar 6 inch groot is en dat het schuiven van een pagina alles behalve soepel gaat.

Nog vervelender is dat de e-reader soms wel heel erg traag reageert op opdrachten zoals het selecteren van een tekst. Het scherm is aan de kleine kant als je kijkt naar de behuizing waar hij in zit, maar het heeft een goede beeldverhouding.

Als tablet

Het scherm van de tablet is groter en vooral hoger. Deze tablet werkt nog op het inmiddels verouderde Android 1.6. Oude Android-versies zijn voor smartphones bedoeld, en dat is bijvoorbeeld te merken bij het uitzetten. Je krijgt dan de melding: Uw telefoon wordt uitgeschakeld (zie de foto rechts).

Bij de systeem-update die je na installeren kunt doen, hoopten we nog op minstens versie 2.1, maar het bleef bij versie 1.6. Dat betekent ook dat sommige functies ontbreken. Versie 1.6 ondersteunt de vrij lage resolutie van 480 bij 800 pixels wel, maar tekst ziet er wat uitgerekt uit. Het makkelijker inzoomen op een webpagina van Android 2.1 en hoger ontbreekt, en met 2 vingers zoomen (multi-touch) werkt op deze tablet ook niet.

Bediening

De bediening van deze tablet wijkt af van meer standaard Android tablets, maar is niet bedieningsonvriendelijk. Een uitgebreide App-softwarewinkel ontbreekt. De software die wordt aangeboden is nogal beperkt. Wel zien we in ieder geval twee interessante en bekende applicaties: Dropbox en Fring.

Het tablet detecteert niet of je het scherm horizontaal houdt. Je kunt een knopje indrukken om het scherm 90 graden te draaien.

Het aanraakgevoelige scherm is niet zo subtiel te bedienen als andere schermen die de lichtste vingeraanwezigheid al detecteren, maar daar staat het voordeel van penbediening tegenover.

Extra's

Naast de gebruikelijke tabletfuncties als tekstverwerken en internetsurfen zijn er allerlei functies die bijdragen aan de veelzijdigheid. Er is een camera, al is de kwaliteit matig tot slecht. Er is een microfoon en er is een mp3speler, al konden we niet alle muziekbestanden goed afspelen, Ook is er een sd-kaartslot. Via usb kun je bestanden benaderen, en je kunt een extern usb-toetsenbord aansluiten.

Lees hier onze conclusie.



Wat is de Entourage Pocket Edge

Op een tabletcomputer heb je in het algemeen een kleurenaanraakscherm, een vlotte bediening, en veel mogelijkheden zoals internetten, e-mailen, foto's maken en kijken.

Met een e-reader kun je op een prettige manier boeken lezen, en ook veel boeken opslaan een meenemen.

De Entourage Pocket Edge is beide apparaten ineen. Je moet de gadget zien als een boek met op de ene bladzijde een e-readerscherm, en op de andere pagina een tabletscherm. Ook heeft het ding een pen (stylus) om aantekeningen te maken of om tekst in te voeren.

Waarom deze combinatie?

Je zou ook een losse e-reader kunnen kopen, en een losse tablet computer. Maar het voordeel van de combinatie is dat je sneller boeken en andere pdf-bestanden kunt opzoeken op het tabletscherm, en deze dan meteen kunt openen in het e-bookscherm om het daar verder te lezen. Ook kun je snel meer informatie zoeken op internet. De Entourage Pocket Edge heeft nog meer functies die je met een losse e-reader en tablet niet hebt.

Specificaties:

Afmetingen (opengeklapt ): 27 x 19 x 1,3 cm;

): 27 x 19 x 1,3 cm; Gewicht: 612 gram;

Besturingssysteem: Android 1.6;

Tabletscherm: 7 inch (18 cm) WXGA (800x480 pixels);

E-reader scherm: 6 inch (15 cm) (800x600 pixels) 16 grijstinten;

E-reader boek formaten: ePub en PDF;

Geheugen: 3GB (Uitbreidingsmogelijkheid via micro SD kaart slot);

Aansluitingen: mini USB (connectiviteit), USB (voor toetsenbord/usbstick), hoofdtelefoon, microSD-kaartslot, Ethernet (optioneel);

Draadloze verbindingen: Wifi (802.11 b/g) en Bluetooth;

Camera: 2 megapixel zonder autofocus;

Ingebouwde microfoon en speakers.

Lees onze bevindingen met de Entourage Pocket Edge.