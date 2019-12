Sony Reader PRS-T3: Review

Snapcover

Het uiterlijk is het meest opvallend aan de PRS-T3. We vinden nog steeds dezelfde 5 knoppen aan de voorkant als bij de voorgangers, maar de reader is standaard voorzien van een zogenaamde 'snapcover', een ingebouwd hoesje dat met behulp van een magneet op de reader vastklikt. Dat is een goed idee, want e-readers zijn best fragiel. Een hoesje is daarom een must. En bij deze reader hoef je hem er dus niet meer bij te kopen.



Daarnaast is de e-reader wat slanker geworden terwijl het scherm even groot is gebleven. Het totale gewicht van de reader met hoesje komt op ongeveer 200 gram. Al met al voelt de reader klein en licht aan, en de ingebouwde cover maakt dit een goede keuze voor mensen die elke dag in de trein willen lezen.



Geen verlichting

Opvallend aan de PRS-T3 is verder het ontbreken van achtergrondverlichting. Vrijwel alle concurrerende e-readers hebben ingebouwde schermverlichting die het lezen in het donker makkelijker maakt. Sony heeft er voor gekozen om die functie achterwege te laten. Optioneel is wel een speciaal hoesje te koop waarin een lampje zit ingebouwd. Dat is een oplossing die voldoet, maar jammer genoeg moet dit hoesje wel 50 euro gaan kosten. Mensen die bij schemer en in het donker willen lezen op de reader kunnen dus misschien beter kiezen voor een model met achtergrondverlichting. Voor mensen die alleen bij daglicht of bij kunstlicht lezen is het ontbreken van de achtergrondverlichting geen gemis, vooral ook omdat hierdoor weer een beetje bespaard wordt op gewicht en batterijduur.

Sneller scherm

De PRS-T3 heeft een Pearl e-ink scherm met een resolutie van 758x1024 pixels, en dat is ook weer iets meer dan zijn voorganger. Dit scherm vinden we terug in veel meer e-readers, maar Sony claimt dat de aansturing van het scherm in haar reader ervoor zorgt dat de pagina's heel snel, en zonder vervorming, kunnen verversen. En het moet gezegd worden: bladeren op de PRS-T3 gaat inderdaad heel snel, en zonder veel vervorming. Vergeleken met e-readers van een paar jaar geleden is er wat dat betreft heel veel verbeterd.

Quick charge

Nog een (kleine) innovatie: de PRS-T3 is uitgerust met wat Sony 'Quick charge' noemt: een techniek die bij het opladen de eerste paar minuten de batterij een soort extra zetje geeft. Sony claimt dat 3 minuten aan de lader al genoeg is om weer een heel boek te lezen. We hebben dit niet kunnen testen, maar het klinkt als een goede toevoeging.

Conclusie

Sony mikt met haar reader meer dan ooit op de forens. De reader is compact, licht en wordt standaard al geleverd met een beschermhoes. De fysieke bladerknoppen maken het bovendien mogelijk om te lezen met één hand, handig als je in een drukke metro of tram staat. Een goede keuze dus voor mensen die in de trein willen lezen.

Alle vorige Sony e-readers deden het goed in onze test, en ook de PRS-T3 zal daarop waarschijnlijk geen uitzondering zijn. Er zijn waarschijnlijk een aantal lezers die gebaat zijn bij ingebouwde achtergrondverlichting, en die kunnen beter kiezen voor een ander model. Voor alle andere lezer is de PRS-T3 weer een aanrader.

De PR-T3 is vanaf oktober in Nederland te koop voor een adviesprijs van €139 en is verkrijgbaar in rood, zwart en wit.

Testresultaten

In het dossier E-readers zijn de testresultaten van 42 geteste e-readers te vinden. Binnenkort zullen ook de testresultaten van de Sony PRS-T3 hieraan worden toegevoegd.



Sony Reader PRS-T3: Wat is het?

De Sony Reader PRS-T3 is de nieuwste e-reader van Sony, de opvolger van de succesvolle PRS-T2.

Specificaties

Scherm: Pearl e-ink scherm

Pearl e-ink scherm Schermafmetingen: 6 inch (15.2 cm)

6 inch (15.2 cm) Schermresolutie: 758x1024 pixels

758x1024 pixels Aantal grijstinten: 16

16 Opgegeven opslagruimte: 2 GB (vrije schrijfruimte nog onbekend)

2 GB (vrije schrijfruimte nog onbekend) Geheugen uitbreidbaar: Ja, met Micro SD

Ja, met Micro SD Ondersteunde formaten: EPUB (ook met Adobe DRM), PDF, TXT, FB2, JPEG, GIF, PNG, BMP

EPUB (ook met Adobe DRM), PDF, TXT, FB2, JPEG, GIF, PNG, BMP Wi-Fi: Ja (b/g/n)

Ja (b/g/n) Afmetingen: 109 x 160 x 11.3 mm

109 x 160 x 11.3 mm Gewicht: 200 gram

200 gram Batterijduur: 2 maanden bij 30 minuten lezen per dag (opgave fabrikant)

Bekijk onze review van de Sony PRS-T3.