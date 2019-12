Review: twee goedkope e-readers

Een goedkope e-reader kopen? De Pocketbook Mini en de Trekstor eBook Reader 3.0 hebben weinig poespas. Zo goed als de beste exemplaren in onze test zijn ze niet, maar je kunt er in de meeste situaties prima een boek op lezen.

We hebben twee goedkope e-readers getest en beoordeeld op onder meer leesgemak, schermkwaliteit en veelzijdigheid.

Pocketbook Mini

Prijs: €70

Testoordeel: 6,5

Deze simpele, kleine e-reader van 5 inch doet zijn naam eer aan. Door zijn formaat kun je hem bijna in je broekzak meenemen. Hij weegt 131 gram en daardoor is hij zeer geschikt om mee te nemen in de trein.

De Pocketbook Mini ligt fijn in de hand, en heeft een aardig ontwerp. Hij heeft geen aanraakscherm, maar een aantal knoppen om hem te bedienen. Die knoppen moet je best hard indrukken om te bladeren door een boek. Door de menu’s bladeren gaat niet zo snel: soms reageert het apparaat pas na 2 seconden. Daardoor voelt het menu wat stroperig.

Trekstor eBook Reader 3.0

Prijs: €45

Testresultaat: 6,2



Met zijn 7 inch en gewicht van 284 gram is de Trekstor erg zwaar. Bij het eerste gebruik ben je geneigd om hem met twee handen vast te houden. Na wat inlezen raak je er meer aan gewend.

Op de verpakking valt te lezen dat de Trekstor ook een mp3-speler en ‘fotoviewer’ is. Hij heeft een kleuren lcd-scherm dat foto’s redelijk mooi toont. Lezen in direct daglicht gaat niet zo goed want het scherm reflecteert fel licht. Bij kunstlicht en ook in het donker zijn er geen problemen. Heeft geen aanraakscherm, maar een aantal knoppen aan de rechterkant van het scherm.

Verschillen met de beste e-readers

E-readers zijn eenvoudige (digitale) leesplankjes, toch zijn er behoorlijke verschillen in de test. De beste e-readers hebben een aanraakscherm van hoge kwaliteit en vaak achtergrondverlichting.

Scherp aanraakscherm

Het grootste deel van de e-readers in de test heeft een aanraakscherm. Bij het lezen geven we de voorkeur aan bladeren met een aanraakscherm boven de fysieke bladerknoppen. Het maakt het lezen op een e-reader net wat prettiger.

De beste e-readers schermen hebben hoog contrast, zijn haarscherp en vervormen niet bij het bladeren.

Achtergrondverlichting

Veel goede e-readers hebben instelbare achtergrondverlichting. Zo kun je ook lezen bij schemer of in een donkere kamer.

