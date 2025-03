Schade aan fietsendrager

Als je een fietsendrager gebruikt, is er altijd een kans dat schade ontstaat. Of en hoe je dit vergoed krijgt, hangt in de eerste plaats af van wie de schade veroorzaakt.

Schade door iemand anders

Als iemand anders een aanrijding veroorzaakt, vergoedt de verzekeraar van de tegenpartij de schade aan je fietsendrager. Dit geldt ook als de fietsen op een fietsendrager beschadigen. Dit valt onder de WA-dekking van de autoverzekering van de tegenpartij.

Schade veroorzaakt met fietsendrager

Heb je zelf schade bij een ander veroorzaakt met de fietsendrager of fietsen die achterop je auto zitten? Dit valt onder de WA-dekking van je eigen autoverzekering. Schade aan je eigen fietsendrager is niet altijd standaard meeverzekerd op je autoverzekering. Controleer je autoverzekering hierop.

Accessoires meeverzekerd?

Er zijn allrisk-autoverzekeringen waar schade aan accessoires is meeverzekerd. Kijk goed of de fietsendrager hieronder valt. Valt schade aan accessoires niet standaard onder je allrisk-autoverzekering? Dan is het soms mogelijk om die alsnog aanvullend mee te verzekeren. Kijk wel goed naar het verzekerde bedrag. Controleer ook of de verzekeraar de fietsendrager als accessoire ziet. En controleer of er een eigen risico geldt voor accessoires.

Bekijk en vergelijk:

De beste autoverzekering

Schade aan fietsen

Als je zelf schade veroorzaakt aan de fietsen tijdens het gebruik van de fietsendrager op de auto, dan valt dit nooit onder de autoverzekering. Je kunt dit wel met een fietsverzekering verzekeren.

Schade op reis

Beschadig je je fiets als je op reis bent? Dan kan de schade aan je fiets ook onder de bagagedekking van je reisverzekering vallen. Maar de uitkering is dan vaak wel lager dan bij een fietsverzekering. Reisverzekeraars hanteren een maximale uitkering, los van de waarde van de fiets. Bij een enkele verzekeraar kun je de fiets voor een hoger bedrag verzekeren door de optionele dekking 'Extra sportuitrusting' af te sluiten.

Diefstal fiets

Het kan gebeuren dat je fietsen van de fietsendrager worden gestolen. Diefstal van je fiets kun je verzekeren met een fietsverzekering. Doe bij diefstal altijd aangifte bij de politie. De fietsverzekering vraagt om een bewijs van de aangifte.

Diefstal fietsendrager

Wat als de fietsendrager zelf is gestolen? Dit valt niet onder de fietsverzekering. Controleer in dat geval je autoverzekering op de dekking van diefstal van accessoires. Er zijn verzekeraars waarbij dit zowel onder de beperkt casco als onder de allrisk-autoverzekering standaard is meeverzekerd.

Diefstal fietsendrager meeverzekeren?

Sommige autoverzekeraars bieden de mogelijkheid om accessoires aanvullend mee te verzekeren tegen diefstal. Kijk goed naar het maximale verzekerde bedrag en de definitie van accessoires bij jouw verzekeraar. Let op: soms stelt de verzekeraar de eis dat de fietsendrager met een slot is beveiligd.

Diefstal voorkomen?