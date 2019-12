Airfryer, Actifry en andere heteluchtfriteuses

Een alternatief voor de traditionele friteuse is de heteluchtfriteuse. Hierin wordt het eten klaargemaakt met behulp van hete lucht, die met een ventilator door het apparaat wordt verspreid. Bijna elk friteusemerk heeft nu ook meerdere modellen airfryers in hun assortiment. Philips verkoopt zelfs helemaal geen oliefriteuses meer in Nederland.

Philips Airfryer

De Philips Airfryer is de bekendste heteluchtfriteuse en is er in verschillende uitvoeringen. De meest eenvoudige variant is de HD9220 en kost ongeveer €145. Deze Airfryer heeft twee draaiknoppen voor de temperatuur en tijdsinstelling en heeft capaciteit van maximaal 700 gram. De iets duurdere HD9230 (ongeveer €160) kan hetzelfde als de HD9220, maar is uitgerust met een digitale bediening en het snackrekje.

De HD9240 staat bekend als de Airfryer XL en kost zo'n €200. Het apparaat heeft een capaciteit voor maximaal 1200 gram zelfgemaakte frites of 1000 gram diepvriesfrites. De XL heeft standaard een digitale bediening en een snackrekje.

Sinds september 2017 is er ook een Airfryer XXL, met een maximale bakcapaciteit voor 1400 gram frites tegelijk. De Airfryer XXL met een digitale bediening is de Airfryer XXL Avance, die met een analoge bediening met draaiknoppen is de Airfryer XXL Viva. Beide modellen zijn er in verschillende uitvoeringen.

Bekijk de video met onze eerste indruk van de Philips Airfryer XXL.

Bekijk alle Philips Airfryers.

Tefal

De eerste airfryer van Tefal was de Tefal Actifry. De Actifry heeft geen lade, zoals de Philips Airfryer, maar een bak met een roerblad dat de etenswaren omschept tijdens het bakproces. Het eten wordt hierdoor gelijkmatig gaar. Voor het maken van kroketten en bitterballen zit er ook een mandje bij.

Inmiddels heeft Tefal ook diverse modellen in zijn assortiment met een lade, zoals de Tefal Easy Fry, de Fry Delight en de Ultimate Fry.

Princess

De eerste heteluchtfriteuse die Princess op de markt bracht was de Fat Free Fryer. Een apparaat met een enorme grill en een ronddraaiend mandje. Al snel bleek dat de Fat Free Fryer geen succes was en verdween het apparaat na een paar jaar stilletjes van de markt. Begin 2016 lanceerde Princess de Aerofryer.

Inmiddels zijn er diverse modellen van de Princess Aerofryer op de markt. Wij testten ze.

Bekijk ook onze Eerste Indruk van de Princess Aerofryer XL.

Airfryers van andere merken

Inmiddels heeft bijna elk bekend friteusemerk ook een of meerdere modellen airfryers in zijn assortiment. Ook zijn er airfryers van huismerken zoals Silvercrest van Lidl en merken die van andere soorten apparaten bekend zijn, zoals Montana en Emerio.

Wij testten airfryers van bijna 15 verschillende merken.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke airfryers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste airfryers

Lees ook: