Vergelijk rente alle overbruggingshypotheken
Overbruggingshypotheek nodig? We hebben de rente, het maximumbedrag en de voorwaarden van alle aanbieders onderling vergeleken.
Overbruggingshypotheek nodig? We hebben de rente, het maximumbedrag en de voorwaarden van alle aanbieders onderling vergeleken.
Ieder kwartaal vertellen 3 economen van grote banken wat ze verwachten van de hypotheekrente en de huizenprijzen.
Bij alle grote banken gelden in 2026 strengere regels voor aflossingsvrije hypotheken. Wat verandert er voor jou?
Hier vind je alle informatie over de 'Overeenkomst gezamenlijke koopwoning' die hoort bij de Vriendenhypotheek.
Verstrek je een familiehypotheek aan je kind? En wil je de rente en aflossing weer terugschenken? Gebruik onze voorbeeldovereenkomst leen-schenkconstructie.
Een lage hypotheekrente meenemen naar je nieuwe huis kan flink schelen in de maandlasten. Toch lukt het niet altijd. Laat je niet afschrikken en lees onze tips.
Gaan jij en je partner uit elkaar, maar bezitten jullie een huis met een hypotheek? We leggen uit waarmee jullie te maken kunnen krijgen.
Wat is een verzilverhypotheek en waar moet je op letten bij het afsluiten? Wat zijn de voor- en nadelen?
Als de waarde van je huis veel hoger is dan je hypotheek, dan heb je overwaarde. Je kunt de overwaarde opnemen zonder te verhuizen. Hoe werkt dat en wat zijn de voor- en nadelen?
We hebben de rente en voorwaarden van verzilverhypotheken vergeleken. Waar sluit je de gunstigste verzilverhypotheek af?
Ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Wij hebben tientallen voorbeelden van succesvolle WOZ-bezwaren voor je verzameld. Doe er je voordeel mee!
Geld schenken aan je (klein)kind is vrij eenvoudig. Gebruik de schenkingsvrijstellingen en bespaar belasting. Bekijk de mogelijkheden.
Heb je ruimte over in je huis, dan zou je 1 of meerdere kamers kunnen verhuren. Met ons stappenplan en de overeenkomst kamerverhuur regel je het goed.
Welke kosten voor je koopwoning zijn aftrekbaar? En waar moet je verder aan denken bij de belastingaangifte als je een eigen huis hebt?
Bij een tweede woning zoals een vakantiehuisje krijg je te maken verschillende belastingen. Lees waar je op moet letten.
Heb je een hypotheek voor je nieuwe woning, dan heb je een extra aftrekpost en krijg je geld terug. Zorg dus dat je aangifte doet.
Veel ouders willen hun kind helpen bij de aankoop van een huis. Bijvoorbeeld met een familiehypotheek. Of met een belastingvrije schenking. Bekijk alle mogelijkheden om te helpen, met de voor- en nadelen per optie.
Hypotheek voor zzp'er. Bekijk wat de voorwaarden zijn en hoe de bank je inkomen bepaalt.
In 2026 maak je meer kans op een koophuis. Experts verwachten dat de huizenprijzen minder hard stijgen. En er staan meer goedkope woningen te koop. Lees onze tips voor starters.
Is de WOZ-waarde van je huis in 2026 hoger? Bekijk of je kunt profiteren van een lagere hypotheekrente. Check hoe het zit bij jouw hypotheek.