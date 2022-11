Opeethypotheek: veelgestelde vragen

De opeethypotheek

Speciaal voor zestigplussers is er de opeethypotheek. Zo’n hypotheek wordt ook wel overwaarde- of verzilverhypotheek genoemd. Je hebt geen maandelijkse lasten, want de rente wordt opgeteld bij de schuld. Bij verkoop van je woning los je de schuld af, inclusief alle bijgeschreven rente. Een eventuele restschuld wordt kwijtgescholden als je voldoet aan alle voorwaarden.

Deze hypotheek kun je afsluiten als je (pensioen)inkomen te laag is voor een aflossingsvrije hypotheek. Op dit moment kun je kiezen uit vier opeethypotheken: ABN Amro Overwaarde Hypotheek, Florius Verzilver Hypotheek, Onderlinge ’s-Gravenhage ZilverHuis Hypotheek en SocioHypotheek.

Een opeethypotheek is een ingewikkeld product. Voordat je zo’n hypotheek afsluit, wil je natuurlijk wel precies weten hoe het zit. In dit artikel worden alle veelgestelde vragen beantwoord. Bijvoorbeeld wat er gebeurt als de waarde van je woning daalt. Of wat de gevolgen zijn als je de woning niet goed onderhoudt. Bekijk de antwoorden en je weet alles over de opeethypotheek.