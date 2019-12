Ouderlijk toezicht bij tv kijken

Sommige tv-programma's zijn niet geschikt voor kinderen. Maar kunt niet altijd naast ze gaan zitten om in de gaten te houden wat ze zien. Gelukkig kun je zenders of content eenvoudig blokkeren.

Kijkwijzer

Omroepen zijn volgens de wet verplicht zich aan te sluiten bij Kijkwijzer. En ze moeten de Kijkwijzer-classificaties toepassen op hun programma's. Zo kun je als ouder in één oogopslag zien voor welke leeftijd een programma geschikt is en of er bijvoorbeeld grof taalgebruik of geweld in voorkomt.

Blokkeren

De Kijkwijzer-informatie wordt ook gebruikt om bepaalde programma's of zenders te blokkeren. Kies je bijvoorbeeld voor de leeftijdsgrens van 6 jaar, dan kun je programma's met een hoger leeftijdsclassificatie alleen bekijken met een pincode. Let wel op: programma's zonder leeftijdsgrens, zoals sommige nieuwsprogramma's, zijn wel gewoon zichtbaar. Toch is de inhoud lang niet altijd geschikt voor kinderen.

Instellingen per provider

Het verschilt per provider wat de mogelijkheden zijn: soms kun je alleen aangeven dat de kijker een kind is, soms kun je een leeftijd instellen. KPN heeft bijvoorbeeld standaard het kinderslot aanstaan, waardoor je een aantal zenders alleen kunt bekijken met een pincode. Bij andere providers moet je een kinderslot zelf instellen.

Caiway

De instellingen zijn afhankelijk van het merk en type tv-onvanger. Bij Humax en Samsung ontvangers kun je een specifieke leeftijdsgrens kiezen. Bij andere merken kun je alleen zenders blokkeren. Kijk op de website van Caiway voor het stappenplan.

KPN

Je kunt het kinderslot aanzetten of uitzetten en handmatig de leeftijdsgrens en de inhoud die je wilt blokkeren aanpassen. Het maakt niet uit welk merk tv-ontvanger je hebt.

Tele2

Je kunt het kinderslot instellen door een bepaald tijdsvak of specifieke zenders te blokkeren of je stelt een leeftijdsgrens in. Het maak niet uit welk merk tv-ontvanger je hebt.

Telfort

Een kinderslot instellen kan met de witte en met de zwarte afstandsbediening. Met de zwarte kun je alleen een tijdvak instellen, met de witte kun je ook de leeftijdsgrens aanpassen.

XS4ALL

Je kunt alleen zenders blokkeren, je kunt geen leeftijdsgrens instellen.

Ziggo

Een kinderslot instellen of zenders vergrendelen verschilt per merk en type tv. Ook verschillen de instellingen als je mediabox of cammodule hebt.

Netflix

Netflix geeft je verschillende mogelijkheden om content te blokkeren. Het voordeel van deze dienst is dat iedereen zijn eigen profiel heeft met zijn eigen instellingen. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om bepaalde content te blokkeren voor alle gezinsleden. Je kunt de Netflix-instellingen wijzigen op je tv. Maar je moet regelmatig je wachtwoord invoeren en dat gaat makkelijker via je browser op netflix.com.

Content blokkeren voor iedereen

Log in met het account van de hoofdgebruiker.

Klik rechtsboven in het menu op 'Account'.

Klik op 'Ouderlijk toezicht'.

Voer je wachtwoord in.

Kies een pincode die je gebruikt bij programma's boven de leeftijdsgrens

Kies een leeftijdscategorie.

Je kunt ook speciefieke titels invoeren die alleen toegankelijk zijn met je pincode.

Instellingen per profiel

Log in met het account van de hoofdgebruiker.

Selecteer het account dat je wilt bewerken.

Als je naast de profielnaam de optie 'Kind?' aanvinkt, dan gaat deze gebruiker standaard naar de Netflix Kids-omgeving.

Kies een leeftijdscategorie: peuters en kleuters: alleen content geschikt voor alle leeftijden is toegankelijk. oudere kinderen: alle content tot en met leeftijdsgrens 6 jaar is toegankelijk.

Voor tieners vink je de optie Kind? uit en kies je voor de categorie tieners en jonger. Daarmee is alle content tot leeftijdsgrens 12 jaar toegankelijk.

Klik na het wijzigen van alle instellingen op 'Opslaan'.

Klik daarna op 'Klaar'.