Verbruik

De zuinigste vrijstaande koel-vriescombinaties verbruiken jaarlijks ruim 3 keer minder stroom per liter inhoud dan de minst zuinige. Jaarlijks scheelt dat voor een koel-vriescombinatie van gemiddelde grootte meer dan 350 kWh, oftewel zo'n €70 aan stroomkosten.

De zuinigste merken zijn Bosch, Siemens en Liebherr. Sommige modellen van Samsung en LG zijn ook erg zuinig. De minst zuinige koelvrieskasten in onze vergelijker zijn van Beko, Whirlpool en Indesit.

Energielabel

Verkijk je niet op het energielabel van de koelkast. Een energielabel A+ klinkt heel zuinig, maar in werkelijkheid is A+ juist de minst zuinige categorie bij nieuwe koelkasten. Sommige verbruiken meer dan 3 keer zo veel energie per liter inhoud als de zuinigste koelvrieskasten.

Het zuinigste label is op dit moment A+++. Maar zelfs in deze zuinigste categorie zijn er nog forse verschillen. Zo verbruiken de zuinigste A+++ koelvrieskasten in onze test jaarlijks 0,42 kWh per netto liter inhoud en de minst zuinige 0,73 kWh. Dat is ruim 70% meer.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke koelkasten goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste koelkasten

Koelkast vervangen?

Koelkasten zijn een stuk zuiniger geworden. De zuinigste koel-vriescombinaties van 10 jaar geleden verbruiken veel meer stroom dan moderne modellen. Een toen zuinige koelkast die jaarlijks meer dan 330 kWh per jaar aan stroom verbruikt, verbruikt bijna €40 meer per jaar dan de zuinigste koelkast die wij testten. Van dat geld kun je een nieuwe zuinige koelkast met gemak een heel jaar van stroom voorzien.

Beste Koop

Energie besparen is aantrekkelijk voor het milieu en je portemonnee. Met een zuinige koel-vriescombinatie valt behoorlijk wat te winnen. Daarom houden we bij het bepalen van de Beste Koop ook rekening met het stroomverbruik van koelvrieskasten.

Nog steeds is de Beste Koop een goede kwaliteit voor een redelijke prijs, maar bij de 'redelijke prijs' kijken we niet alleen naar de aanschafkosten, maar ook naar het stroomverbruik. Zo wordt het nog makkelijker om de laagste prijs voor een goede kwaliteit te betalen.

