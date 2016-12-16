Archief Koffiezetapparaten

Koffie flink duurder
De prijs van koffie in de supermarkt is de afgelopen 5 jaar fors gestegen. Uit ons onderzoek blijkt dat je gemiddeld 74% meer betaalt voor een kopje koffie dan in 2021.
De prijs van koffie in de supermarkt is de afgelopen 5 jaar fors gestegen. Uit ons onderzoek blijkt dat je gemiddeld 74% meer betaalt voor een kopje koffie dan in 2021.
Een koffiezetapparaat in de vuilnisbak gooien is niet goed voor het milieu. We zetten betere oplossingen voor je op een rij.
Een Senseo koffiemachine gebruik je met koffiepads. Er zijn verschillende Senseo-apparaten te koop. Waar kun je op letten als je er eentje wilt kopen?
Lees hoe wij de verschillende koffiezetapparaten vergelijken en tot onze testresultaten komen.
Koffie is de meest gedronken drank in Nederland. Maar hoe gezond is koffie?
Wat een kost een kopje koffie per soort apparaat? En bij welke winkel ben je het goedkoopste uit? Wij onderzochten de prijzen van 4 systemen en van 9 supermarkten, 2 webwinkels en 1 koffiespeciaalzaak.
De prijzen voor een zelf gezet kopje verschillen enorm. Consumenten betalen €0,06 voor een huismerk-bonenkoffie tot wel €0,47 voor een originele Nespresso-koffie. Dat blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond.
Koffiepads en theezakjes mogen nu in de gft-afvalbak. Dat geldt (voorlopig) niet voor koffiecups die claimen composteerbaar te zijn. Die zijn nog onvoldoende biologisch afbreekbaar voor het gft.
Een koffiezetapparaat waarmee je een kan koffie of ook 1 kopje kunt zetten. Is hij de hoge prijs waard?
De coffeebrewer is een zakje met gemalen koffiebonen en een filter. Je voegt kokend water toe, even wachten en de koffie is klaar. Is het een smakelijk alternatief voor instant koffie? We probeerden het uit.