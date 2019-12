Matrassen en allergie

Als je snel last hebt van stofmijt of vocht, heb je dan een matras nodig die claimt 'anti-allergisch' of 'anti-huismijt' te zijn? Welnee. Maar wat betekenen die claims dan? En hoe voorkom je mijten en schimmels in je matras dan wel?

Wat doen fabrikanten?

In de productinformatie van de matrassen in onze test komen we regelmatig claims tegen die iets te maken hebben met stof(mijt)allergieën.

Er zijn verschillende manieren waarop fabrikanten hun matrassen kunnen behandelen of bewerken zodat ze mijten, bacteriën en schimmels buiten de deur houden:

Behandeling met (organisme-dodende) chemicaliën.

Behandeling met nanodeeltjes.

Een matrashoes met een zeer nauwe structuur, waar mijten en huidschilfers niet doorheen kunnen dringen.

De matrastijk geschikt maken om te wassen op 60 °C.

Speciale hoezen hebben belangrijke nadelen, en een voorbehandeling met chemicaliën is ronduit af te raden. Een matras met een tijk die gewassen kan worden op 60 °C is voorlopig de beste keus.

Chemicaliën

Een behandeling met chemicaliën waardoor organismen zoals mijten, bacteriën, schimmels en andere schadelijke levende dingen worden gedood, is effectief.

Maar om effectief te blijven, moeten de chemicaliën dit werk blíjven doen. En dat betekent dat ze schadelijk kunnen zijn voor álle organismen, dus ook voor de personen die elke nacht op de matras liggen te slapen.

Kies daarom nooit voor een matras dat geïmpregneerd is met middelen die mijten, bacteriën of andere levende organismen doden of beschadigen.

Vooral bij kinder- en babymatrassen is dit zeer belangrijk! Chemicaliën die geen organismen doden, kunnen per definitie niet effectief zijn.

Nanodeeltjes

Een behandeling met nanodeeltjes, zoals het middel AEGIS, is relatief nieuw. Er wordt over beweerd dat het veel minder schadelijk is voor mens en milieu dan een behandeling met chemicaliën.

In eerste instantie is dit waar. Maar nanotechnologie is nog zo nieuw, dat we geen idee hebben wat de langetermijneffecten van het gebruik ervan zijn voor mens en milieu.

Bovendien is de samenstelling en toepassing van nanodeeltjes zo divers, dat je eigenlijk niet in algemene termen kunt spreken over nanodeeltjes. Een middel waar nog zo weinig over bekend is, willen we niet aanraden.

Fijngeweven matrashoes

Voor matrassen in allerlei maten zijn afritsbare covers te koop die zeer dicht geweven zijn of een speciale coating aan de binnenkant hebben, zodat mijten en de huidschilfers waarmee ze zich voeden er niet doorheen kunnen dringen. Het is een goede methode om mijten te vermijden zonder chemicaliën of ander organismedodend spul te gebruiken.

Het grote nadeel van deze covers is dat ze vanwege hun dichte structuur slecht vocht doorlaten. En een slechte vochtdoorlatendheid is niet echt gezond - zeker niet voor mensen met een allergie.

Tijk op 60 °C wassen

Wassen op een temperatuur van 60 °C of hoger doodt de mijten en de eitjes. De beste keus bij een allergie is dus een matras met een afritsbare matrashoes (tijk) die op 60 °C gewassen kan worden.

Vergeet ook het beddengoed niet. Dat zijn niet alleen de (hoes)lakens en slopen, maar ook de dekbedden zelf en de kussens.

Verschoon minstens elke week je beddengoed, en was de dekbedden, kussens en matrastijk enkele keren per jaar. Is je wasmachine niet groot genoeg? In wasserettes hebben ze extra grote machines.

Tip: een tijk met een rits helemaal rondom kun je voor de helft om de matras laten zitten, terwijl je de andere helft in de was hebt. Op die manier is het niet zo erg als je de tijk niet dezelfde dag nog droog hebt gekregen.

Tips om mijten en schimmels te voorkomen

Mijten en schimmels zijn gek op een omgeving waar het vochtig, warm en donker is. De boel goed schoon en luchtig houden is dus het devies. Dat kun je op de volgende manieren doen.

Lucht je bed 7 dagen per week goed: sla overdag altijd het dekbed terug (hang het bij droog weer buiten: als het flink vriest doodt dat ook nog eens stofmijten en hun eitjes) en laat zo veel mogelijk het slaapkamerraam open.

Kies voor een matras die niet te veel de warmte vasthoudt.

Kies voor een goed ventilerende bedbodem.

Kies voor beddengoed van natuurlijke materialen, zoals katoen.

Was alle bedmaterialen op 60 °C.

Dons en veren zijn voor mensen met een stofallergie meestal niet de beste keus. Er is tegenwoordig voldoende keus aan synthetische dekbedden en kussens die dezelfde positieve eigenschappen hebben als dons, maar veel makkelijker stofvrij te houden of maken zijn.

Stofzuig de matras regelmatig. Deze stofzuigers zijn het beste als je een stofallergie hebt.

