Wat is een sim-only abonnement?

Kort gezegd: een abonnement zonder nieuw toestel. Als je een telefoon hebt waar je nog tevreden mee bent, zou het zonde zijn om een nieuwe te nemen waar je elke maand weer veel voor betaalt. Een sim-only abonnement is dan de oplossing. Je krijgt alleen een nieuwe simkaart. De oude kaart vervang je door de nieuwe en je abonnement is klaar voor gebruik.

Waar koop je een sim-only abonnement?

Voor een sim-only abonnement kun je bij vrijwel alle providers terecht. De 4 netwerkproviders KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone bieden ze aan. Maar ook bij de kleinere providers zoals Telfort, Simpel en Simyo kun je terecht voor een sim-only.

In tegenstelling tot vroeger moeten providers vooraf heel duidelijk uitleggen wat je betaalt voor je abonnement en voor je toestel. Een sim-only abonnement is dus qua prijs en voorwaarden niet meer anders dan een abonnement mét toestel. Zo kun je de prijzen van verschillende providers goed vergelijken. En je kunt beter beoordelen of je wilt investeren in een nieuw toestel of liever nog even wacht.

Sim-only abonnementen vergelijken

In onze abonnementen-vergelijker kun je mobiele abonnementen vergelijken van alle providers op sim-only. Je vult het aantal minuten, sms'jes en MB's in die je nodig denkt te hebben. De vergelijker berekent dan wat voor jou de goedkoopste sim-only is. Daarin worden ook ongunstige voorwaarden, zoals afronden op hele minuten, meegenomen. Je ziet wat je vaste maandbedrag is en wat de werkelijke kosten zijn als je misschien buiten de bundel gaat.

Lees ook: