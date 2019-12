Privacygevoelige informatie op tweedehands harde schijf

Nieuws|Veel consumenten laten bij verkoop of dump vertrouwelijke en gevoelige informatie op hun harde schijf staan. Dit blijkt uit onderzoek van Security.nl dat via Marktplaats computers en tweedehands harde schijven van consumenten aanschafte.

De onderzoekers stuitten op privé foto’s, identiteitsgegevens, dagboeken, CV’s en allerlei financiële informatie van de eigenaar. Om consumenten te helpen hun harde schijf permanent leeg te halen heeft Security.nl een instructievideo gemaakt.

De Consumentenbond is blij met de aandacht die Security.nl besteedt aan het achterblijven van gegevens op de harde schijf en hoe je dit kunt voorkomen. De bond adviseert consumenten bij gebruik van de instructievideo, in geval van twijfel, een deskundige kennis of familielid om hulp te vragen.

Afgelopen februari startte de bond een privacycampagne die opkomt voor de privacyrechten van consumenten. Voorlichting geven aan consumenten over privacyrisico’s vormt hier een onderdeel van.

Instructievideo wissen harde schijf